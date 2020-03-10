Мультфильм Pixar "Вперед" запретили в ряде стран из-за ЛГБТ-персонажа

Первый официальный ЛГБТ-персонаж является циклопом по имени Офицер Спектр

Анимационная картина "Вперед" студии Pixar от Disney, подписавшей контракт с Меган Маркл, была запрещена к показу в некоторых странах Ближнего Востока из-за ЛГБТ-персонажа. А именно: в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.

Офицер Спектр Фото: Disney

Еще в феврале того года было анонсировано, что в анимационном фильме "Вперед" официально появится первый ЛГБТ-персонаж. Им стал циклоп по имени Офицер Спектр, которого озвучила американская актриса и сценаристка Лина Вейт.

Женщина-полицейский, чья ориентация раскрывается в одной-единственной реплике, не понравилась цензорам. Произошло это в сцене, где главные герои вступают в разговор о воспитании детей с двумя представителями полиции женского пола. Одна из них говорит, что родителем быть непросто и вспоминает о поведении дочери своей девушки.

А вот в России этот момент был подвергнут цензуре: при дубляже слово "девушка" заменили на нейтральное слово "партнер", отмечают западные СМИ.

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