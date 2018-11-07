Мускулы, чешуя и суперсила: появились красочные постеры фильма "Аквамен"

На постер Джейсон Момоа показывает свои мускулы, а Эмбер Херд – декольте

Постер к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Поклонники актера Джейсона Момоа с нетерпением ждут премьеры фильма "Аквамен", трейлер которого на днях появился в сети. Теперь же появились официальные постеры блокбастера, пишет Comic Book Movie.

В фильме речь идет об Артури Карри (Джейсон Момоа), сына работника маяка Тома Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Уже будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем, известным как Аквамен.

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Сценаристом выступил Уилл Билл. А вот Эмбер Херд сыграла Меру ‒ королеву Атлантиды и супругу Аквамена, а Дольф Лундгрен ‒ короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. В режиссерском кресле - Джеймс Ван. В кинотеатрах фильм появится с 13 декабря.

Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. Постеры к фильму "Аквамен". Фото: Warner Bros. 1/7

Напомним, студия Warner Bros. ранее опубликовала официальный трейлер супергеройского фильма "Аквамен".