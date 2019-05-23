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Must read: книги для летнего отпуска от известного телеведущего

Узнайте о пяти книгах для отдыха от ведущего "Сегодня" Виталия Школьного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Фото: Сегодня

Считанные деньки и наступит долгожданное лето. Это наилучшее время не только для увлекательных путешествий, долгих прогулок, отдыха на пляже, но и для литературных открытий. С какими книгами полезно будет познакомиться летом, своим списком для обязательного чтения поделился ведущий утренних выпусков новостей "Сегодня" Виталий Школьный.

Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы

Сэм Кин, "Исчезающая ложка"

Сэм Кин собрал в одной книге удивительные истории об элементах таблицы Менделеева
Сэм Кин собрал в одной книге удивительные истории об элементах таблицы Менделеева
Фото: Сегодня

С каждой новой прочтенной страницей вы почувствуете себя умнее. Определенно так можно сказать об "Исчезающей ложке". Сэм Кин собрал в одной книге удивительные истории об элементах таблицы Менделеева. Ничего похожего на нудотину, знакомую нам со школы, тут нет. Вы узнаете, что общего у радия и знаменитой ливерпульской четверки The Beatles, как ЦРУ пыталось подложить радиоактивный элемент в носки Фиделя Кастро и что будет, если каждое утро добавлять к завтраку тяжелые металлы.

Патрик де Витт, "Братья Сестры"

Во время отпуска самое время полистать повесть Патрика де Витта
Во время отпуска самое время полистать повесть Патрика де Витта
Фото: Сегодня

Умная, вкусная, легка и безумно кровавая выдумка. Интригует? Значит, самое время полистать повесть Патрика де Витта. Сюжет на первый взгляд банален – два брата, которых зовут "Сестрами" трудятся профессиональными киллерами на Американском Диком Западе. Они убивают много людей самыми изощренными способами. Но главное тут – как сладко и легко написан текст. Книга сшита потрясающим юмором, а диалоги главных персонажей можно превращать в роскошные театральные спектакли.

Дэвид Левитан, "Словарь любовника"

"Словарь любовника" – это действительно словарь с терминами и объяснением их значения
Фото: Сегодня

Настоящее сокровище для отпуска романтиков. "Словарь любовника" – это действительно словарь с терминами и объяснением их значения. Вот только автор, истолковывая премудрости любовных дерзаний, рассказывает настоящую душевную и теплую историю. Все термины расставлены по алфавиту, потому читателю приходится складывать, двигать сюжет как "пятнашкой". Никаких слез, ахов и вздохов – хорошая книга для обычной романтики в необычной форме.

Бен Макинтайр, "Операция фарш"

Шпионский роман
Шпионский роман "Операция фарш" основан на реальных событиях
Фото: Сегодня

Лет эдак десять назад подобные книги у нас называли "папиным чтивом". Нет, шпионский роман "Операция фарш" основан на реальных событиях с нереальной, невообразимой сюжетной линией. Обычный лондонский бомж сумел обмануть всю верхушку командования нацистской Германии. Как? Скорее открывайте книгу Макинтайра.

Джон Богл, "Столкновение культур: инвестирование против спекуляций"

Джон Богл – один из любимых авторов известного миллиардера и инвестора Уоренна Баффета
Джон Богл – один из любимых авторов известного миллиардера и инвестора Уоренна Баффета
Фото: Сегодня

Какой же отпуск без размышлений о деньгах. Джон Богл – один из любимых авторов известного миллиардера и инвестора Уоренна Баффета. Труд Богла объясняет разницу между вкладыванием денег в долгоиграющие проекты развития и спекуляциями на нестабильной ситуации. Отличная книга для того, чтобы понять, как зарабатывать в нынешней Украине и почему лучше инвестировать в будущее, чем принимать рискованные финансовые решения.

Напомним, что ранее мы писали о хоррор-романах молодых украинских писателей

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Источник: Сегодня
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