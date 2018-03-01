Мужчина создает необычные шедевры из фотографий миниатюрных моделек автомобилей

У многих людей есть необычные хобби. Кто-то придумывает необычные образы для своих детей и фотографируют их, кто-то создает целые миниатюрные миры. У Шахида Фазала тоже есть необычное хобби. Он коллекционирует крохотные модели автомобилей.

Однако, эти машинки – точная копия реальных машин, настолько все реалистично и кропотливо сделано. Это что-то вроде того, если бы вы могли раздуть миниатюру в реальном размере, вы могли бы просто сидеть в ней и уезжать на закат.

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Эти модельки – не игрушечные машинки, ими нельзя играть с ребенком на лужайке. Эти захватывающие дух миниатюры являются символом любви человека к автомобилям, и для многих они являются лучшей формой памятных вещей.

Напомним, фотохудожник из Бангладеша Ашрафул Арефин пытается изобразить через свои миниатюрные изображения всю палитру этого мира. Парень создает настоящие фотошедевры, снимая миниатюрные модели автомобилей.