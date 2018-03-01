Мужчина создает необычные шедевры из фотографий миниатюрных моделек автомобилей

Сегодня, 07:47

Это не игрушки, а точные миниатюрные копии настоящих машин


Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

Фото: facebook.com/ShahidFazalsCollection/

У многих людей есть необычные хобби. Кто-то придумывает необычные образы для своих детей и фотографируют их, кто-то создает целые миниатюрные миры. У Шахида Фазала тоже есть необычное хобби. Он коллекционирует крохотные модели автомобилей. 

Однако, эти машинки – точная копия реальных машин, настолько все реалистично и кропотливо сделано. Это что-то вроде того, если бы вы могли раздуть миниатюру в реальном размере, вы могли бы просто сидеть в ней и уезжать на закат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эти модельки – не игрушечные машинки, ими нельзя играть с ребенком на лужайке. Эти захватывающие дух миниатюры являются символом любви человека к автомобилям, и для многих они являются лучшей формой памятных вещей.

Напомним, фотохудожник из Бангладеша Ашрафул Арефин пытается изобразить через свои миниатюрные изображения всю палитру этого мира. Парень создает настоящие фотошедевры, снимая миниатюрные модели автомобилей.
фото, хобби, миниатюры, модели, фотограф, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "Мужчина создает необычные шедевры из фотографий миниатюрных моделек автомобилей". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото мамы с дочками в одинаковых нарядах покорило Instagram

27 Октября 2017, 05:22

Мама одевает дочек в одинаковые наряды и делает необычные кадры в стиле Family look

Психология

Прикольные снимки. Фото: Bored Panda

Невероятные фото, сделанные в нужное время и в нужном месте

7 Декабря 2017, 12:21

Мы предлагаем прекрасную подборку забавных снимков, которые доказывают, что случайность - лучший творец крутых фото
Загрузка...
Загрузка...