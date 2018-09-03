Музыкант Эд Ширан сыграет в фильме необычную роль

Режиссерское кресло занял Дэнни Бойл

Эд Ширан. Фото: Getty

Легендарный Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма про Джеймса Бонда, но свою профессиональную деятельность останавливать не собирается. На данный момент режиссер работает над новой картиной про легендарную группу Beatles, а одну из ролей в ней сыграет Эд Ширан.

Да-да, Ширан появится в фильме, но не в роли одного из "Битлов", а в роли... самого себя. В этом амплуа музыкант уже появлялся в других проектах, например, в третьей части "Бриджит Джонс".

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"Съемки фильма проходили на многих моих концертах, так что это были очень насыщенные два месяца", – говорит Эд о своем опыте.

Сценаристом проекта выступает Ричард Кертис ("Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс"), а на главную роль выбран Химеш Патель ("Жители Ист-Энда"). Сюжет ленты расскажет о парне, который просыпается однажды утром и оказывается единственным человеком, который помнит о существовании Beatles.

Напомним, британский музыкант и автор песен Эд Ширан тайно связал себя узами брака со своей бывшей одноклассницей Черри Сиборн.