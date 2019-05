Музыканты сняли трогательный клип, посвященный "Игре престолов"

На кадрах видео показаны фрагменты из разных сезонов сериала "Игра престолов"

SZA, The Weeknd, Travis Scott с новым клипом Power Is Power Фото: YouTube

Несколько часов назад канал HBO выпустил 4-ю серию 8-го сезона сериала "Игра престолов", обзор которой мы уже сделали.

Не только киноманы являются поклонниками этой саги, но и музыканты. Так, SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power. В нем появляются кадры из эпизодов сериала, а также музыканты в образах, перекликающихся с образами героев саги. Отметим, что сама композиция трогательная, и, в то же время – сильная.

На кадрах мы видим драконов, белых ходоков, Джона Сноу сначала на Стене, а потом в момент его оживления. Мы видим Железный Трон и армии на Севере.

Стоит отметить, что недавно Columbia Records и HBO выпустили альбом For the Throne, посвященный последнему сезону "Игры престолов", в записи альбома приняли участие несколько музыкантов – The National, The Weeknd, SZA, Трэвис Скотт, A$AP Rocky и другие.

Напомним, канал HBO поделился поклонниками новым трейлером-тизером 5-й серии 8-го сезона "Игры престолов". Кстати, "Игра престолов" может быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения.

