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Музыканты сняли трогательный клип, посвященный "Игре престолов"

На кадрах видео показаны фрагменты из разных сезонов сериала "Игра престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
SZA, The Weeknd, Travis Scott с новым клипом Power Is Power
SZA, The Weeknd, Travis Scott с новым клипом Power Is Power
Фото: YouTube

Несколько часов назад канал HBO выпустил 4-ю серию 8-го сезона сериала "Игра престолов", обзор которой мы уже сделали. 

Не только киноманы являются поклонниками этой саги, но и музыканты. Так, SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power. В нем появляются кадры из эпизодов сериала, а также музыканты в образах, перекликающихся с образами героев саги. Отметим, что сама композиция трогательная, и, в то же время – сильная. 

На кадрах мы видим драконов, белых ходоков, Джона Сноу сначала на Стене, а потом в момент его оживления. Мы видим Железный Трон и армии на Севере.

Стоит отметить, что недавно Columbia Records и HBO выпустили альбом For the Throne, посвященный последнему сезону "Игры престолов", в записи альбома приняли участие несколько музыкантов – The National, The Weeknd, SZA, Трэвис Скотт, A$AP Rocky и другие.

Напомним, канал HBO поделился поклонниками новым трейлером-тизером 5-й серии 8-го сезона "Игры престолов".  Кстати, "Игра престолов" может быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения.

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клип игра престолов HBO The Weeknd Трэвис Скотт
Источник: Сегодня
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