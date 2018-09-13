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"Мы не сможем угодить всем": Кит Харингтон заспойлерил финал "Игры престолов"

Актер сравнил шоу с известными сериалами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

HBO радует поклонников своими проектами и наконец выпустил видеоролик, посвященный всем главным премьерам канала в 2019 году. После выхода первого тизера финального сезона "Игры престолов" актер Кит Харингтон рассказал с журналистами детали предстоящего шоу. Актер признался MTV News, что не все будут довольны финалом.

"Сериал, съемки которого охватывают восемь-девять лет, невероятно сложно закончить. Я думаю, не все будут счастливы. Мы не сможем угодить всем", – сказал Харингтон.

Обсуждая возможную реакцию поклонников "Игры престолов" на развязку восьмого сезона, Кит заметил, что его любимые телешоу – "Клан Сопрано", "Во все тяжкие" и "Прослушка" – закончились так, что никто из фанатов не был доволен (все три названных сериала имеют очень жесткий, плохой конец).

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Отметим, что в "Игре престолов" персонаж Харингтона прошел через сложные сюжетные перипетии, а в шестом сезоне даже был возвращен к жизни после убийства. В седьмом сезоне он вернулся в родной Винтерфел. Джон решил заключить союз с Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в борьбе против белых ходоков. С самого начала сценаристы сериала намекали, что Джон не внебрачный сын Эддарда Старка (Шон Бин), а его племянник, которого Лианна Старк родила от принца Рейгара Таргариена, что означает, что Джон — законный наследник Железного трона.

Напомним, ранее актер Николай Костер-Вальдау рассказал о неожиданном финале сериала "Игра престолов" в интервью изданию The Huffington Post.

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Источник: "Сегодня"
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