На 11-м ОМКФ покажут исторический сериал "Сага", который расскажет 100-летнюю историю Украины

История жизни одной семьи в исторической драме от телеканала "Украина"

Украинский исторический сериал "Сага", к которому ALYOSHA представила саундтрек, покажут в секции "Сериалы" на 11-м Одесском международном кинофестивале. Об этом сообщается на официальном сайте ОМКФ.

Напомним, что Одесский кинофестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября. Впервые ОМКФ состоится в онлайн-формате, а ранее была объявлена программа кинофестиваля.

Сериал "Сага" покажут на ОМКФ Фото: oiff.com.ua

Сериал "Сага" от телеканала "Украина" рассказывает о ключевых событиях украинской истории с 1914 по 2014, через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине. История начинается в 1914 и продолжается до 2014-го.

Разные поколения одной семьи становятся свидетелями и участниками всех важнейших, трагических, радостных, знаковых событий последнего столетия в Украине. История страны неразрывно связана с историей этой семьи: Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, Голодомор, сталинские репрессии, оккупация Киева в 1941 году, Бабий Яр, холодная война, Чернобыль, распад СССР, провозглашение Независимости, Оранжевая революция, евромайдан и российская военная интервенция – каждый раз приносят новые вызовы нашим героям и нашей стране.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком – Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазыч, Яков Кучеревский и другие.

Сериал будет состоять из 12 эпизодов.

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