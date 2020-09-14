Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На 11-м ОМКФ покажут исторический сериал "Сага", который расскажет 100-летнюю историю Украины

Сегодня, 18:03

История жизни одной семьи в исторической драме от телеканала "Украина"

Украинский исторический сериал "Сага", к которому ALYOSHA представила саундтрек, покажут в секции "Сериалы" на 11-м Одесском международном кинофестивале. Об этом сообщается на официальном сайте ОМКФ.

Напомним, что Одесский кинофестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября. Впервые ОМКФ состоится в онлайн-формате, а ранее была объявлена программа кинофестиваля.

Сериал "Сага" покажут на ОМКФ
Сериал "Сага" покажут на ОМКФ
Фото: oiff.com.ua

Сериал "Сага" от телеканала "Украина" рассказывает о ключевых событиях украинской истории с 1914 по 2014, через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине. История начинается в 1914 и продолжается до 2014-го.

Разные поколения одной семьи становятся свидетелями и участниками всех важнейших, трагических, радостных, знаковых событий последнего столетия в Украине. История страны неразрывно связана с историей этой семьи: Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, Голодомор, сталинские репрессии, оккупация Киева в 1941 году, Бабий Яр, холодная война, Чернобыль, распад СССР, провозглашение Независимости, Оранжевая революция, евромайдан и российская военная интервенция – каждый раз приносят новые вызовы нашим героям и нашей стране.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком – Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазыч, Яков Кучеревский и другие.

Сериал будет состоять из 12 эпизодов.

Читайте также:
Объявлен фильм-закрытие 11-го Одесского кинофестиваля – биографическая драма от режиссера "Цены правды"

Ранее мы сообщали, что на Потемкинской лестнице в Одессе покажут фильм ужасов, которому исполняется 100 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Телеканал «Украина» создал лирик-видео к новой песне ALYOSHA «Птаха» В День Независимости канал "Украина" стал лидером телесмотрения «Реальная мистика» возвращается на экраны: команда Андрея Дебрина приступила к работе
сериал телеканал Украина ОМКФ 2020
Реклама

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме

Популярные статьи

Сегодня, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Сегодня, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Сегодня, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

Новости партнеров

Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять