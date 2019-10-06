На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

О смерти звезды театра и кино сообщили ее коллеги

Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет Фото: instagram.com/marinamaykuklina/

В субботу, 5 октября, умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Звезде сериала "Возвращение Мухтара 5" было 33 года.

О смерти актрисы сообщили ее друзья и коллеги в Facebook. Одной их первых была украинская артистка Римма Зюбина.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка", – написала актриса в социальной сети.

Официальная причина смерти Марины Куклиной пока не сообщается. В сети есть информация о том, что в прошлом году Марина проходила курс лечения от рака. У актрисы остались муж, режиссер Андрей Май, и маленький сын.

Марина Куклина-Май Фото: instagram.com/marinamaykuklina/

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. За свою карьеру Май снялась в более 40 украинских фильмах и сериалах.

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