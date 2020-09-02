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На 75-м году жизни умерла звезда фильма "Доживем до понедельника"

Сегодня, 11:17

Актриса умерла за день до своего дня рождения

Умерла известная российская актриса, сыгравшая в фильмах "Доживем до понедельника" и "Щит и меч", Ирина Печерникова. Актриса ушла из жизни день до своего 75-летнего юбилея, 1 сентября. Об этом сообщил артист Нахим Шифрин в своем Instagam-аккаунте.

"Еще одна утрата уходящего дня. Умерла Ирина Печерникова...", – написал артист.

Ирина Печерникова
Ирина Печерникова
Фото: instagram.com/koteljnik

Причина смерти Ирины Печерниковой пока не установлена.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. Переехав в Москву, Ирина Печерникова поступила в Школу-студию МХАТ и во время учебы на втором курсе дебютировала в спектакле. После выпуска Ирина Печерникова продолжила карьеру как театральная актриса, но уже в 1967 году снялась в фильме-опере "Каменный гость".

В 23 года Ирина Печерникова стала по-настоящему знаменитой, сыграв роль выпускницы пединститута в фильме "Доживем до понедельника".

После этого фильма Ирина Печерникова начала получать множество предложений о ролях. Вскоре зрители увидели ее в таких известных фильмах, как "Щит и меч", "Вариант "Омега", "Два капитана" и многих других.

Ирина Печерникова в фильме "Доживем до понедельника"
Ирина Печерникова в фильме "Доживем до понедельника"
Фото: kino-teatr.ru

Ранее мы сообщали, что умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд.

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