На абордаж! ТОП-5 захватывающих фильмов про пиратов

Поклонники приключенческих фильмов, рома и сумасбродного капитана Джека Воробья могут громко кричать "йохохо"

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"

Неофициальный пиратский праздник или Международный день "Говори как пират" отмечается 19 сентября. Поклонники приключенческих фильмов, рома и сумасбродного капитана Джека Воробья могут громко кричать "йохохо". Впрочем, этот день можно отметить, просмотрев любимые фильмы про пиратов. Предлагаем подборку хорошеньких кинокартин про пиратов и их приключения.

"Одиссея капитана Блада" 1991

Кадр из фильма "Одиссея капитана Блада"

Это экранизация приключенческого романа Рафаэля Сабатини про ирландского врача Питера Блада, который в 1685 году по ложному обвинению в государственной измене был приговорен к десяти годам каторги, откуда бежал и стал пиратом.

"Остров сокровищ" 1988

Кадр из фильма "Остров сокровищ"

Мультипликационный фильм по мотивам одноименного романа английского писателя Р.Л.Стивенсона. Современная версия старой истории о поиске сокровищ пирата Флинта.

"Планета сокровищ" 2002

Кадр из фильма "Планета сокровищ"

Тоже захватывающий мультфильм, где вместо пиратов – киборги, вместо говорящих попугаев – глазастая розовая слизь. Стивенсоновский сюжет разыгран в космосе; создатели "Аладдина" и "Русалочки" создали нечто необычное.

"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" 2003

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"

Куда же без Джека Воробья. В первой части губернаторская дочь Элизабет мечтает о морях и шхунах с тех пор, как в детстве спасла из моря мальчишку-пирата. И вот ее грезы материализуются: в городе объявляется легендарный пиратский капитан Джек Воробей. Впрочем, не мешало бы пересмотреть все части "Пиратов Карибского моря".

"Капитан Филлипс" 2013

Кадр из фильма "Капитан Филлипс"

В современном мире пираты тоже водятся и доставляют много хлопот. Сомалийские разбойники захватили грузовое судно под командованием Ричарда Филлипса. Чтобы спасти людей, капитан начинает переговоры с захватчиками. Не рекомендуется тем, кому нужны приключения в интерьерах XVII-XVIII веков.

Напомним, ранее мы делали подборку вечных фильмов, которые пропитаны музыкой и отстукивают в такт музыке.