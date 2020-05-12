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На Amazon Prime вышел фильм "Джулия Блу" о современной Украине от американского режиссера с украинскими корнями

В центре сюжета – история любви фотожурналистки и военного из АТО

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:08

Фильм "Джулия Блу", снятый режиссером украинского происхождения Рокси Топорович, транслируется на сервисе Amazon Prime в США и Великобритании. Это первый американский независимый художественный фильм, снятый с участием украинских актеров и съемочной группы. Действие фильма разворачивается в период после Майдана 2014 года, когда на востоке Украины началась война.

В центре сюжета киноленты – трогательная история любви талантливой фотожурналистки и волонтера из Западной Украины, и военным из АТО с психологическими травмами, нанесенными войной.

В чем секрет популярности украинского фильма "Мои мысли тихие" – смотрите в сюжете:

Рокси Топорович прилетела в Украину в 2014 году и посетила Майдан. Режиссер решила на год переехать в Украину, обнаружив, что реальная жизнь в стране отличается от той, о которой ей рассказывали.

Съемки фильма проходили в Киеве и одном из сел Львовской области в течение 22 дней.

Главные роли в фильме сыграли Полина Снисаренко, Дмитрий Ярошенко и Виктория Копот.

Фильм длится 1 час 28 минут и доступен к просмотру на Amazon Prime.

Фильм получил признание на многих мировых кинофестивалях. На Международном кинофестивале Sonoma 2019 и кинофестивале в Вудстоке фильм получил награды за лучшую режиссуру. На Международном кинофестивале Лонг-Бич и кинофестивале Mystic Film 2019 победил в номинациях "Лучший иностранный фильм". Также фильм получил награды на кинофестивале в Кембрии 2020, Международном кинофестивале Анкоридж и ряде других.

Ранее мы делились 7 фильмами лауреатами кинопремии Золота дзиґа-2020, которые вы можете посмотреть онлайн.

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украинское кино Джулия Блу
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