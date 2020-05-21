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На "Арт-заводе Платформа" открывается автокинотеатр под открытым небом

Билеты можно купить только онлайн

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:40

С четверга, 21 мая на "Арт-заводе Платформа" запускается кинотеатр для машин Kinolife. Киносеансы будут проходить прямо под открытым небом, а афиша будет обновляться каждую неделю.

На "Арт-заводе Платформа" открылся автокинотеатр / Иллюстративное фото
На "Арт-заводе Платформа" открылся автокинотеатр / Иллюстративное фото
Фото: Getty Images

Спустя несколько месяцев после закрытия кинотеатров по всей стране, киевляне наконец-то смогут насладиться просмотром фильмов на больших экранах. Автокинотеатр Kinolife с 22 мая также откроется в Одессе в гостиничном комплексе "ОК Одесса".

В день открытия 21 мая покажут два фильма: "Против всех врагов: История Джин Сиберг" в 21:40 и подборку короткометражных фильмов "Best erotic shorts" в 23:30. Стоимость одного билета на одну машину составляет 140 грн.

Звук будет транслироваться через FM волну. Пред сеансом зрителям необходимо настроить радиоприемник на волну, указанную в билете. Все билеты приобретаются онлайн на официальном сайте кинотеатра. Там также проводится опрос для зрителей, которые могут проголосовать за фильм, который они хотят увидеть в репертуаре на следующей неделе.

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