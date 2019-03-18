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На канале "Украина" покажут сериал "Сердце матери"

Телесериал состоит из 24 серий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:35
Кадр из сериала "Сердце матери"
Кадр из сериала "Сердце матери"
Фото: Канал "Украина"

Дочь ведущей "Утра с Украиной" Лилии Ребрик, которая озвучила героиню фильма "Диво-парк" сыграла главную детскую роль в сериале "Сердце матери". Уже сегодня, 18 марта, на телеканале "Украина" в 21:00 состоится премьера 24-серийного фильма.

Это история об Асе Демидовой, которая вынуждена бороться не только за свое личное счастье, но и за своего ребенка. По сюжету, дочь главной героини, которую сыграла популярная актриса Олеся Фаттахова, похищают.

В сериале также снялись актеры Алексей Нагрудный, Артем Алексеев, Людмила Загорская, Илья Алексеев, Алла Масленникова, Олеся Жураковская, Даша Трегубова и многие другие. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов.

Напомним, главная роль девочки Нади в сериале досталась 6-летней Дианке Дикой – дочери Лилии Ребрик. Маленькая актриса не скрывает – знаменитая мама помогала и поддерживала во время непростых съемок.

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Источник: Сегодня
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