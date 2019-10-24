Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На метро в Японию: в Киеве откроется крупнейший в Украине фестиваль, посвященный японской культуре

Фестиваль пройдет с 1 ноября по 8 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
В Киеве пройдет фестиваль «Загадочная Япония»
В Киеве пройдет фестиваль «Загадочная Япония»
Фото: Depositphotos

Мы уже писали, что 21-23 и 29 ноября в Киеве пройдет музыкальный Jazz Weekend. А вот начало месяца удивит не менее крутым событием. Теперь в Японию можно добраться на киевском метро! 1 ноября в столице откроется фестиваль "Загадочная Япония", который объединил древние традиции, поп-культуру и виртуальную реальность.

Смотрите, как прошел первый международный фестиваль балета в Киеве:

Два этажа арт-пространства "Samskara" станут порталами к самурайским сражениям, токийским кварталам моды, японским богам и демонам, шедеврам искусства и цифровым мирам. Экскурсии, лектории, мастер-классы, вечеринки, шоу-румы и фэшн-показы, косплей, школа ниндзя – на фестивале состоится более 250 событий для всей семьи.

В Киеве пройдет фестиваль
В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония"
Фото: пресс-служба

Современную и древнюю Японию киевляне увидят с помощью дополненной реальности: драконы, гейши и самураи в полном смысле сойдут со стен. Путешествуйте заснеженным Эдо в 1600 году или эпично упражняйтесь с мечами – всё это возможно благодаря VR-аттракционам, видеомапингу, "кино360", световым шоу и инсталляциям. 3D-проекции на 600 кв. м погружают в японское средневековье, а полнокупольное шоу организаторы успешно демонстрировали на мировых фестивалях Panorama, Сoachella, Sziget.

В Киеве пройдет фестиваль
В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония"
Фото: пресс-служба

Как и в самой Японии, новые технологии будут граничить с древностью. На фестивале покажут экспонаты из украинских и зарубежных коллекций: уникальные кимоно, оружие и боевые доспехи самураев, образцы мистической каллиграфии, нэцкэ, бонсай, кокоши и другие вещи, которые удивят не только названием. Здесь можно поиграть в го или сёги – "японские шахматы", или в ханафуду – любимую игру Якудза, научиться чайной церемонии по-японски и составить хокку. Есть экспозиция, посвящённая легендарным 47 ронинам, фестиваль боевых искусств, кулинарные мастер-классы, квесты для детей и взрослых и, конечно, манга и аниме. А благодаря speaking-клубам вы уже через пять минут поприветствуете друзей по-японски. Чтобы окончательно достичь дзэна, есть лаунж-зона с кинотеатром и японская ярмарка.

Дети и подростки тоже найдут много развлечений кроме виртуальных: зеркальный лабиринт, магический лес, детский полнокупольный кинотеатр, любимые герои, учебные и творческие игры и мастер-классы.

В Киеве пройдет фестиваль
В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония"
Фото: пресс-служба

Сергей Исаев, председатель оргкомитета фестиваля "Загадочная Япония":

"Мы сочувствуем всем, кто переживает сейчас последствия тайфуна Хагибис в Японии. Приглашая на наш фестиваль, мы предлагаем вам мысленно поддержать её и узнать о ней больше. Надеемся, что именно благодаря фестивалю каждый увидит красоту и несгибаемый дух Японии, достойные восхищения".

"Представьте, как исчезают 8199 км между Киевом из Токио, между эпохами, между цифровым миром и окружающим "аналогом". Это фестиваль для тех, кто хочет увидеть мир по-другому и показать его своим детям".

В Киеве пройдет фестиваль
В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония"
Фото: пресс-служба

Кроме постоянной программы на фестивале состоятся тематические недели.

  • 1—3 ноября. "Мистическая Япония: Хэллоуин".
  • 7—10 ноября. "Время Самураев!": фестиваль боевых искусств.
  • 14—17 ноября. "Внутренняя Япония: культура, искусство, традиции".
  • 21—24 ноября. "Открытая Япония: туризм, бизнес, образование".
  • 29 ноября – 1 декабря. "Поп-культура и фэшн".
  • 5—8 декабря. Закрытие фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке посольства Японии в Украине.

"Загадочная Япония" ждет вас с 1 ноября по 8 декабря в арт-пространстве "Samskara" на Львовской площади, 8а, в четверг и пятницу с 15:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00.

Напомним, что ранее Kharkiv MeetDocs 2019 объявил победителей фестиваля.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
На Мальте прошел фестиваль по запуску воздушных змеев: видео В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров В Берлине стартовал грандиозный Фестиваль света: появилось яркое видео
культура Япония фестивали
Реклама

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей

Популярные статьи

Сегодня, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Сегодня, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Сегодня, 09:45Food

Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом

Сегодня, 08:26Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями

Вчера, 13:11Шоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на 23 октября: все знаки зодиака

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

22 октябряСтиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

22 октябряWellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

22 октябряТехно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

22 октябряПсихология

Гороскоп на 22 октября: все знаки зодиака

22 октябряFun

22 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 октябряТехно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

21 октябряWellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

21 октябряШоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

21 октябряСтиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Новости партнеров

Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Блинный торт с заварным кремом
Блинный торт с заварным кремом
Тина Канделаки прокомментировала слова нападающего Милевского
Тина Канделаки прокомментировала слова нападающего Милевского
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости