На метро в Японию: в Киеве откроется крупнейший в Украине фестиваль, посвященный японской культуре

Фестиваль пройдет с 1 ноября по 8 декабря

В Киеве пройдет фестиваль «Загадочная Япония» Фото: Depositphotos

Мы уже писали, что 21-23 и 29 ноября в Киеве пройдет музыкальный Jazz Weekend. А вот начало месяца удивит не менее крутым событием. Теперь в Японию можно добраться на киевском метро! 1 ноября в столице откроется фестиваль "Загадочная Япония", который объединил древние традиции, поп-культуру и виртуальную реальность.

Смотрите, как прошел первый международный фестиваль балета в Киеве:

Два этажа арт-пространства "Samskara" станут порталами к самурайским сражениям, токийским кварталам моды, японским богам и демонам, шедеврам искусства и цифровым мирам. Экскурсии, лектории, мастер-классы, вечеринки, шоу-румы и фэшн-показы, косплей, школа ниндзя – на фестивале состоится более 250 событий для всей семьи.

В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония" Фото: пресс-служба

Современную и древнюю Японию киевляне увидят с помощью дополненной реальности: драконы, гейши и самураи в полном смысле сойдут со стен. Путешествуйте заснеженным Эдо в 1600 году или эпично упражняйтесь с мечами – всё это возможно благодаря VR-аттракционам, видеомапингу, "кино360", световым шоу и инсталляциям. 3D-проекции на 600 кв. м погружают в японское средневековье, а полнокупольное шоу организаторы успешно демонстрировали на мировых фестивалях Panorama, Сoachella, Sziget.

В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония" Фото: пресс-служба

Как и в самой Японии, новые технологии будут граничить с древностью. На фестивале покажут экспонаты из украинских и зарубежных коллекций: уникальные кимоно, оружие и боевые доспехи самураев, образцы мистической каллиграфии, нэцкэ, бонсай, кокоши и другие вещи, которые удивят не только названием. Здесь можно поиграть в го или сёги – "японские шахматы", или в ханафуду – любимую игру Якудза, научиться чайной церемонии по-японски и составить хокку. Есть экспозиция, посвящённая легендарным 47 ронинам, фестиваль боевых искусств, кулинарные мастер-классы, квесты для детей и взрослых и, конечно, манга и аниме. А благодаря speaking-клубам вы уже через пять минут поприветствуете друзей по-японски. Чтобы окончательно достичь дзэна, есть лаунж-зона с кинотеатром и японская ярмарка.

Дети и подростки тоже найдут много развлечений кроме виртуальных: зеркальный лабиринт, магический лес, детский полнокупольный кинотеатр, любимые герои, учебные и творческие игры и мастер-классы.

В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония" Фото: пресс-служба

Сергей Исаев, председатель оргкомитета фестиваля "Загадочная Япония":

"Мы сочувствуем всем, кто переживает сейчас последствия тайфуна Хагибис в Японии. Приглашая на наш фестиваль, мы предлагаем вам мысленно поддержать её и узнать о ней больше. Надеемся, что именно благодаря фестивалю каждый увидит красоту и несгибаемый дух Японии, достойные восхищения".

"Представьте, как исчезают 8199 км между Киевом из Токио, между эпохами, между цифровым миром и окружающим "аналогом". Это фестиваль для тех, кто хочет увидеть мир по-другому и показать его своим детям".

В Киеве пройдет фестиваль "Загадочная Япония" Фото: пресс-служба

Кроме постоянной программы на фестивале состоятся тематические недели.

1—3 ноября. "Мистическая Япония: Хэллоуин".

7—10 ноября. "Время Самураев!": фестиваль боевых искусств.

14—17 ноября. "Внутренняя Япония: культура, искусство, традиции".

21—24 ноября. "Открытая Япония: туризм, бизнес, образование".

29 ноября – 1 декабря. "Поп-культура и фэшн".

5—8 декабря. Закрытие фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке посольства Японии в Украине.

"Загадочная Япония" ждет вас с 1 ноября по 8 декабря в арт-пространстве "Samskara" на Львовской площади, 8а, в четверг и пятницу с 15:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00.

Напомним, что ранее Kharkiv MeetDocs 2019 объявил победителей фестиваля.

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