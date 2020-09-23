На Netflix выйдет первый за десятилетие фильм с участием 86-летней Софи Лорен
Это не первая экранизация известного романа
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен возвращается на экраны в фильме "Вся жизнь впереди", снятого по роману французского писатели Ромена Гари. Для Софи Лорен это первая роль в кино за последнее десятилетие.
Как сообщает Deadline, обладательница "Оскара" и пяти премий "Золотой глобус" воплотила на экране еврейку мадам Розу, которая пережила холокост и теперь зарабатывает на жизнь, воспитывая детей-проституток. Среди них – 12-летний сенегальский мальчик Момо, который крал ее подсвечники.
Фильм "Вся жизнь впереди" выйдет на Netflix 13 ноября.
"Я всегда была большой поклонницей книги Ромена Гэри. Когда мой сын предложил мне роль, это была мечта. Я ухватилась за возможность сделать это. Во-первых, история настолько многогранная: она забавная, душераздирающая, поэтическая, но в то же время очень своевременная, поскольку в ней говорится о важности того, чтобы быть увиденным и услышанным. Это также такая трогательная история дружбы между двумя персонажами, которых, на первый взгляд, разделяет все: раса, религия, культура и поколение, но при этом они являются двумя сторонами одной медали", – говорит о предстоящем фильме Софи Лорен.
Режиссером картины стал сын актрисы, Эдуардо Понти. Ранее они уже работали вместе над фильмом "Только между нами", который вышел в 2002 году.
В предыдущей экранизации книги Ромена Гари, фильме "Мадам Роза" главную роль играла Симона Синьоре. Экранизация получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.
В новой же киноверсии книги действие фильма развернется в Италии, а не Франции.
Ранее мы сообщали, что контракт с Netflix подписали Меган Маркл и принц Гарри.
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