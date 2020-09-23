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На Netflix выйдет первый за десятилетие фильм с участием 86-летней Софи Лорен

Сегодня, 17:05

Это не первая экранизация известного романа

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен возвращается на экраны в фильме "Вся жизнь впереди", снятого по роману французского писатели Ромена Гари. Для Софи Лорен это первая роль в кино за последнее десятилетие.

Как сообщает Deadline, обладательница "Оскара" и пяти премий "Золотой глобус" воплотила на экране еврейку мадам Розу, которая пережила холокост и теперь зарабатывает на жизнь, воспитывая детей-проституток. Среди них – 12-летний сенегальский мальчик Момо, который крал ее подсвечники.

Фильм "Вся жизнь впереди" выйдет на Netflix 13 ноября.

Софи Лорен в фильме "Вся жизнь впереди"
Софи Лорен в фильме "Вся жизнь впереди"
Фото: Netflix

"Я всегда была большой поклонницей книги Ромена Гэри. Когда мой сын предложил мне роль, это была мечта. Я ухватилась за возможность сделать это. Во-первых, история настолько многогранная: она забавная, душераздирающая, поэтическая, но в то же время очень своевременная, поскольку в ней говорится о важности того, чтобы быть увиденным и услышанным. Это также такая трогательная история дружбы между двумя персонажами, которых, на первый взгляд, разделяет все: раса, религия, культура и поколение, но при этом они являются двумя сторонами одной медали", – говорит о предстоящем фильме Софи Лорен.

Режиссером картины стал сын актрисы, Эдуардо Понти. Ранее они уже работали вместе над фильмом "Только между нами", который вышел в 2002 году.

В предыдущей экранизации книги Ромена Гари, фильме "Мадам Роза" главную роль играла Симона Синьоре. Экранизация получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В новой же киноверсии книги действие фильма развернется в Италии, а не Франции.

Ранее мы сообщали, что контракт с Netflix подписали Меган Маркл и принц Гарри.

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