На НЛО TV покажут культовый сериал "Друзья"

Ваши вечера могут украсить эпизоды любимого сериала

Третьего августа на телеканале НЛО TV впервые появятся "Друзья". Американский сериал, в свое время завоевавший сердца миллионов зрителей будет выходить с понедельника по пятницу в 17:30.

"Параллельно с созданием новых проектов собственного производства мы не забываем о проверенной классике. Считаю, что "Друзья" – это действительно культовый ситком, который можно пересматривать сотни раз, и он идеально вписывается в программу НЛО TV. Это юмор, который не стареет, и герои, которыми до сих пор восхищаются", – рассказывает директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

НЛО TV покажут сериал "Друзья" Фото: пресс-служба

Напомним, что "Друзья" – это американский ситком, первая серия которого вышла в 1994 году. По сюжету, в Нью-Йорке вместе живут шестеро неразлучных друзей: избалованная "папина дочка" Рэйчел Грин, зацикленная на чистоте шеф-повар Моника Геллер, офисный работник Чендлер Бинг, помешанный на сексе и еде актер Джои Триббиани, палеонтолог в разводе Росс Геллер и массажистка-хиппи и певица Фиби Буффе.

Вокруг этой крепкой компании строится бесконечное количество разных историй: у друзей случаются романы, они ссорятся и мирятся. Но молодежь не может быть до конца серьезной, поэтому друзья не упускают случая пошутить, а чувство юмора у них отменное.

"Друзья" – с понедельника по пятницу в 17:30 на НЛО TV.

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