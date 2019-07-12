На ОМКФ 2019 покажут трейлер фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова
Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев
На Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", 13 июля представят трейлер фильма "Номера", снятый по пьесе Олега Сенцова. Ранее были объявлены фильм-открытие и фильм-закрытие кинофестиваля.
Узнайте, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:
Отметим, что "Номера" - полнометражная художественная лента, которая была создана по одноименной пьесе Олега Сенцова и сейчас находится на финальной стадии производства. В прошлом году проект фильма был представлен в рамках Питчинга Одесского международного кинофестиваля. Впоследствии проект получил финансирование от Министерства культуры Украины.
Фильм создавался под непосредственным творческим руководством Олега Сенцова, который с 2014 года находится в исправительной колонии № 8 Белый медведь в городе Лабытнанги на севере России. Связь с ним держали через переписку. Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения, известный по таким фильмам, как "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги".
По жанру фильм является гротескно-сатирической антиутопией и повествует о существовании десяти обычных людей, так называемых "номеров" в замкнутой среде. День за днем они придерживаются устоявшихся правил их мира и подчиняют свое существование верховному Богу – Нулю, пока однажды один из номеров не решает разрушить систему.
Сопродюсером выступил польский продюсер и Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский и компания Аpple Film Production (Польша).
Напомним, на ОМКФ 2019 также будет представлен сериал "Маркус" от телеканала "Украина".
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