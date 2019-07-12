На ОМКФ 2019 покажут трейлер фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова

Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев

Олег Сенцов Фото: Facebook

На Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", 13 июля представят трейлер фильма "Номера", снятый по пьесе Олега Сенцова. Ранее были объявлены фильм-открытие и фильм-закрытие кинофестиваля.

Узнайте, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Отметим, что "Номера" - полнометражная художественная лента, которая была создана по одноименной пьесе Олега Сенцова и сейчас находится на финальной стадии производства. В прошлом году проект фильма был представлен в рамках Питчинга Одесского международного кинофестиваля. Впоследствии проект получил финансирование от Министерства культуры Украины.

Фильм создавался под непосредственным творческим руководством Олега Сенцова, который с 2014 года находится в исправительной колонии № 8 Белый медведь в городе Лабытнанги на севере России. Связь с ним держали через переписку. Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения, известный по таким фильмам, как "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги".

Читайте также Ахтем Сеитаблаев о работе над фильмом "Номера", предпочтениях в кино и новых проектах

По жанру фильм является гротескно-сатирической антиутопией и повествует о существовании десяти обычных людей, так называемых "номеров" в замкнутой среде. День за днем они придерживаются устоявшихся правил их мира и подчиняют свое существование верховному Богу – Нулю, пока однажды один из номеров не решает разрушить систему.

Сопродюсером выступил польский продюсер и Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский и компания Аpple Film Production (Польша).

Напомним, на ОМКФ 2019 также будет представлен сериал "Маркус" от телеканала "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram