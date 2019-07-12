Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На ОМКФ 2019 покажут трейлер фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова

Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Олег Сенцов
Олег Сенцов
Фото: Facebook

На Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", 13 июля представят трейлер фильма "Номера", снятый по пьесе Олега Сенцова. Ранее были объявлены фильм-открытие и фильм-закрытие кинофестиваля.

Узнайте, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Отметим, что "Номера" - полнометражная художественная лента, которая была создана по одноименной пьесе Олега Сенцова и сейчас находится на финальной стадии производства. В прошлом году проект фильма был представлен в рамках Питчинга Одесского международного кинофестиваля. Впоследствии проект получил финансирование от Министерства культуры Украины.

Фильм создавался под непосредственным творческим руководством Олега Сенцова, который с 2014 года находится в исправительной колонии № 8 Белый медведь в городе Лабытнанги на севере России. Связь с ним держали через переписку. Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения, известный по таким фильмам, как "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги".

Читайте также
Ахтем Сеитаблаев о работе над фильмом "Номера", предпочтениях в кино и новых проектах

По жанру фильм является гротескно-сатирической антиутопией и повествует о существовании десяти обычных людей, так называемых "номеров" в замкнутой среде. День за днем они придерживаются устоявшихся правил их мира и подчиняют свое существование верховному Богу – Нулю, пока однажды один из номеров не решает разрушить систему.

Сопродюсером выступил польский продюсер и Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский и компания Аpple Film Production (Польша).

Напомним, на ОМКФ 2019 также будет представлен сериал "Маркус" от телеканала "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Команда ОМКФ снялась в праздничном видеоролике к 10-летию кинофестиваля Объявлены фильмы программы "Гала-премьеры" ОМКФ 2019 На ОМКФ покажут лучшие фильмы года: полный список
трейлер номера омкф Ахтем Сеитаблаев
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
«Не могу выбрать между мужем и любовником»
«Не могу выбрать между мужем и любовником»
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Популярные статьи

Сегодня, 10:19Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Сегодня, 09:39Events

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

Сегодня, 09:20Fun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:01Events

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Сегодня, 07:17Events

Сегодня праздник Петра и Павла: история и традиции дня

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

46-летняя Наташа Королёва показала "голое" фото и обратилась к Лободе

Вчера, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Вчера, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

10 июляШоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

10 июляFun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

10 июляТехно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

Новости партнеров

Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш
Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Как вкусно приготовить дешевую рыбу
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Андрей Миронов и еще 7 самых красивых мужчин советского кино
Андрей Миронов и еще 7 самых красивых мужчин советского кино
Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?
Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь