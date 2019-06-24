На ОМКФ 2019 представят фильм об аннексии Крыма "Черкассы"
"Черкассы" – один из пяти полнометражных фильмов национальной конкурсной программы ОМКФ
На Одесском международном кинофестивале 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", состоится мировая премьера фильма "Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Стоит отметить, что фильм вошел в конкурсную программу ОМКФ 2019.
Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:
Отметим, что это полнометражная украинская- польская лента и рассказывает она о событиях во время аннексии Крыма. Конкретнее — о судьбе двух моряков, которые несут службу на корабле противоминной обороны "Черкассы". В течение трех недель в марте 2014 года оборону на озере Донузлав держали 48 моряков "Черкасс" с экипажем в 65 человек. Корабль Украине не вернули до сих пор.
Читайте такжеОМКФ 2019: ТОП-5 причин посетить кинофестиваль
Съемки фильма начались в апреле 2017 года, консультантом стал командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - капитан 2-го ранга, офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины.
"Черкассы" - один из пяти полнометражных фильмов национальной конкурсной программы юбилейного Одесского международного кинофестиваля. В эту же программу включены также десять короткометражных лент.
Как обычно, торжественные открытие и закрытие ОМКФ пройдут в Одесском национальном академическом театре оперы и балеты. Фестивальным дворцом будет Театр музкомедии, а показы под открытым небом пройдут на Потемкинской лестнице.
Напомним, уже известно, что в 2019 году на ОМКФ добавились новые локации и номинация.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram