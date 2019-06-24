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На ОМКФ 2019 представят фильм об аннексии Крыма "Черкассы"

"Черкассы" – один из пяти полнометражных фильмов национальной конкурсной программы ОМКФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
"Черкассы"
"Черкассы"
Фото: YouTube

На Одесском международном кинофестивале 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", состоится мировая премьера фильма "Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Стоит отметить, что фильм вошел в конкурсную программу ОМКФ 2019.

Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Отметим, что это полнометражная украинская- польская лента и рассказывает она о событиях во время аннексии Крыма. Конкретнее — о судьбе двух моряков, которые несут службу на корабле противоминной обороны "Черкассы". В течение трех недель в марте 2014 года оборону на озере Донузлав держали 48 моряков "Черкасс" с экипажем в 65 человек. Корабль Украине не вернули до сих пор.

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Съемки фильма начались в апреле 2017 года, консультантом стал командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - капитан 2-го ранга, офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"Черкассы" - один из пяти полнометражных фильмов национальной конкурсной программы юбилейного Одесского международного кинофестиваля. В эту же программу включены также десять короткометражных лент.

Как обычно, торжественные открытие и закрытие ОМКФ пройдут в Одесском национальном академическом театре оперы и балеты. Фестивальным дворцом будет Театр музкомедии, а показы под открытым небом пройдут на Потемкинской лестнице.

Напомним, уже известно, что в 2019 году на ОМКФ добавились новые локации и номинация.

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Источник: Сегодня
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