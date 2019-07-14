На ОМКФ 2019 презентовали тизер фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова

Презентация приурочена ко дню рождения режиссера

Кадр со съемок фильма "Номера" Фото: пресс-служба

В субботу, 13 июля, на Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", представили первый тизер фильма "Номера" по пьесе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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Стоит отметить, что презентация была приурочена ко дню рождения Олега Сенцова. Именно в этот день режиссеру исполнилось 43 года и он уже в шестой раз встречает его в российской тюрьме.

"Номера" – вторая полнометражная художественная работа для Сенцова (первой стал фильм Гамер (2011). Картина создана по его одноименной пьесе и сейчас находится на финальной стадии производства. Непосредственное творческое руководство Олег Сенцов осуществлял с помощью переписки.

Сорежиссером фильма выступил украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев ("Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги").

"Меня поразило то, с какой тщательностью, эмпатией и четким знанием того, что он хочет увидеть, Олег строил наш разговор и собственно, будущий фильм. В этих письмах было столько наполненной жизни, что бы я не знал, что он сидит в тюрьме, я бы подумал, что пишет письмо, скажем, из Симферополя", – рассказал Сеитаблаев.

Кадр из съемок фильма "Номера" Фото: пресс-служба

По словам создателей ленты, сложнее всего было работать над кастингом актеров, ведь режиссер не мог посмотреть кинопробы. Поэтому Сеитаблаеву и кастинг-директору Анастасии Черной приходилось в письмах подробно описывать пробы каждого из кандидатов.

Главные роли в картине "Номера" сыграли:

Первый – Александр Ярема,

Вторая – Ирина Мак,

Третий – Виктор Жданов,

Четвертая – Лорена Колибабчук,

Пятый – Денис Роднянский,

Шестая – Елена Узлюк,

Седьмой – Евгений Черников,

Восьмая – Агата Ларионова,

Девятый – Александр Бегма,

Десятая – Мария Смолякова,

Одиннадцатый – Максим Девизоров

Ноль – Виктор Андриенко.

Также съемочная группа поделилась письмом от Олега Сенцова, в котором он благодарит всех, кто работал над фильмом.

Фрагмент письма Олега Сенцова Фото: пресс-служба

"Всем, кто работал над кинопостановкой "Номеров"! Ребята, я благодарен каждому из вас отдельно и всей команде вместе, которая смогла пройти через эти съемки, несмотря ни на что. Спасибо тем, кто тщательно следовал всем моим инструкциям, разбирая мой кривой почерк. Спасибо тем, кто попускался своими амбициями и идеями ради реализации моих амбиций и идей. Спасибо тем, кто работал за скромные гонорары, считая, что искусство все-таки дороже. Спасибо всем тем, кто ради роли голодал, стригся наголо и стоял босиком на бетонном полу, кто отказывался от других проектов ради этого, откладывал в сторону свою личную жизнь, строил по ночам декорации и делал тысячи других нужных мелочей. Настоящее кино снимается именно так! С комфортом в вечность не выезжают. Спасибо и до встречи!" – говорится в письме Сенцова.

Напомним, ранее мы писали о том, кто прошелся по красной дорожке церемонии открытия 10-го Одесского международного кинофестиваля.

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