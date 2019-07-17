На ОМКФ 2019 состоялась дискуссия о гендерном равенстве: лучшие цитаты

Представители кинематографа поговорили на тему "Женщины на экране и за его пределами"

В рамках ОМКФ 2019 состоялась дискуссия о гендерном равенстве Фото: oiff.com.ua

16 июля состоялась дискуссия о гендерном равенстве "Женщины на экране и за его пределами" в рамках сотрудничества ОМКФ с HeForShe – глобальным движением солидарности в поддержку гендерного равенства от UN Women (ООН Женщины).

В обсуждении приняли участие иранский режиссер и член жюри Национальной конкурсной программы Маниа Акбари, генеральный директор кинокомпании "Артхаус Трафик" и кинокритик Денис Иванов, глава Правления Украинской киноакадемии Владимир Войтенко. Модерировала дискуссию Ярослава Кравченко – телеведущая, основательница "Дикого Театра" и адвокат движения HeForShe в Украине.

"После появления движения "MeToo" в мире и, в том числе, кампании "Я не боюся сказати" в Украине, вопрос гендера все чаще поднимается в обществе. Я хотела бы спросить, замечаете ли вы какие-то изменения в этом в рамках своей деятельности и, если да, то какие?", – спросила Ярослава Кравченко.

"Сейчас мир переживает определенную революцию в отношении к женщинам, их роли, их прав. Это также касается и кино: переосмысливается роль женщины как актрисы и режиссера. Крупные фестивали уже поняли, что надо обращать внимание на режиссеров-женщин, ведутся дискуссии на тему существования женской и мужской режиссуры и т.п. Например, режиссер фильма "Портрет женщины в огне" Селин Сьямма получила приз за лучший сценарий на Каннском международном кинофестивале этого года. После чего преимущественно в Восточной Европе начали говорить, что это какая-то квота для женщин. Так или иначе, такие дискуссии свидетельствуют об актуальности проблемы. Все меняется в лучшую сторону. Для меня это не о противостоянии мужчин и женщин, а о правах человека ", – прокомментировал Денис Иванов.

"Существует такой вечный вопрос: "С чего начинается кино?". Очевидно, что кино начинается со зрителя. И, как показывают исследования, среди зрителей больше именно женщин. Также, посмотрите, Денис Иванов ранее руководил Одесским международным кинофестивалем, теперь его сменила на посту женщина. Это тоже определенный показатель развития этой проблемы", – отметил Владимир Войтенко.

"Я родом из Ирана. У нас немного другая ситуация с отношением к феминистам, гомосексуалам, лесбиянкам. Сейчас я вижу изменения в сознании нашей молодежи, сложно было представить до появления интернета. Правительство, конечно, все еще хочет всех контролировать, но с новым поколением у них ничего не получится. Мы имеем доступ к истории, чего не было раньше. Знание – это важно. Знание меняет мысли людей. Молодежь меняется и меняет язык кино", – Мания Акбаре.

"По теме нашей дискуссии "Женщина на экране и за его пределами". Когда мы делаем "Чилдрен кинофест" – большой фестиваль для детей и подростков, мы обращаем внимание на то, как в фильмах представляются женщины. Мы увидели, насколько там много гендерных стереотипов: как должны вести себя хорошие мальчики и хорошие девочки. По статистике в 70-80% популярных детских мультфильмов и фильмов – главным героем является сильный, храбрый человек, тогда как женщина имеет второстепенную роль и изображается красивой и нежной. Поэтому, это все начинается с детства и продолжается во взрослой жизни. При формировании программы на фестиваль мы следим, чтобы количество фильмов с главным героем мужского и женского пола было одинаковым", – Денис Иванов.

"Несмотря на определенные сдвиги в этой проблеме, мировая статистика говорит, что из 5 фильмов только 1 снимает женщина. Что вы можете сказать о роли женщин в кинематографии?", – Ярослава Кравченко.

"В этом, к сожалению, нет ничего удивительного, но ситуация меняется. И это прослеживается в украинском кинематографе. Я, например, общаюсь с Марысей Никитюк, которая сняла фильм "Когда падают деревья" и сейчас работает над новым. Меня не удивляют хорошие фильмы женщин. Если это сильная личность, то гендерные границы стираются", – Владимир Войтенко.

"Главные герои моих картин – это женщины, ведь сегодня мы жертвы истории. Я все время читаю книги, написанные женщинами, смотрю кино, снятое женщинами. Простите, мужчины, такое время сейчас, женщинам нужна поддержка", – Маниа Акбаре.

"Мы вот сейчас сидим, дискутируем. А я смотрю в зал и пытаюсь посчитать, сколько здесь мужчин? Вместе со мной, Денисом и операторами тут и десяти нет", – Владимир Войтенко.

"Это очень плохо. Мужчинам не интересно слушать о женщинах, и это проблема. Еще проблема в том, что большинство историй о женщинах освещены с мужского взгляда. Мы наблюдаем продолжение мужской традиции кино. Они продолжают развивать свой взгляд, ведь мужчины тоже являются частью общества, частью культуры. В то время как некоторые женщины-режиссеры постоянно изображают своих героинь как виктимизированных. И это тоже опасная тенденция, я считаю", – Маниа Акбаре.

"Поговорим о "стеклянном потолке" для женщин в кинематографии. Некоторые мировые фестивали обсуждают возможные квоты для режисеров-женщин. Как вы думаете, сработало ли бы гендерное квотирование в Украине?", – Ярослава Кравченко.

"Я не очень большой фанат квотирования. Как по мне, мы будем оценивать не таланты и их работы, а делать акцент на том, женщина это или мужчина. Мне кажется, это может сыграть злую шутку с качеством кинематографа. Несмотря на это, хочется, чтобы гендерного равенства придерживались в экспертных комиссиях, которые занимаются отбором фильмов. Тогда у картин, снятых женщинами, появится больше возможностей, ведь работает эмпатия. Сейчас думаю, что у украинских женщин-режисеров несколько сложнее ситуация, чем у мужчин-режиссеров. Но все же она лучше, чем у их коллег из других стран", – Денис Иванов.

Ранее мы также рассказали, как прошел пятый день ОМКФ 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram