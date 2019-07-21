На ОМКФ 2019 телеканал "Украина" и новости "Сегодня" отметили спецпризами два украинских фильма

19 июля состоялась церемония награждения победителей профессиональной платформы Film Industry Office

ОМКФ 2019 Фото: instagram.com/odesa_film_festival

19 июля состоялась церемония награждения победителей профессиональной платформы Film Industry Office Одесского международного кинофестиваля, закрытие которого состоялось вчера. Специальный приз от новостей "Сегодня" в размере 60 000 гривен за проект, представленный в секции Work in progress, получила документальная лента Игоря Иванко "Крихка пам'ять". Специальный приз номиналом в 60 000 гривен от телеканала "Украина" в рамках Питчинга получил проект Валентина Васяновича "Відблиск".

Смотрите, как прошло закрытие ОМКФ 2019:

Фильм "Крихка пам'ять" – это рассказ об известном украинском кинооператоре Леониде Бурлаке, которую ведет его внук, молодой режиссер Игорь Иванко. Документальный проект снят по материалам фотоархива Леонида Бурлаки, который был случайно найден в Одессе в 2017 году. Исследуя полуразрушенные фотографии, Игорь сближается с дедом, но вынужден столкнуться с противостоянием памяти и забвения: совсем скоро Леонид перестанет узнавать своего внука.

"Поддержка знаковых документальных проектов становится доброй традицией для новостей "Сегодня". В этом году в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека DocudaysUA мы совместно с "Радио Свобода" презентовали фильм "Балух". Также в партнерстве с "Радио Свобода" мы представили фильм "Крым. Оккупированные". В эфире новостей "Сегодня" на постоянной основе выходит документальный цикл "Своїх не полишаємо", который держит в центре внимания судьбы украинских военных и гражданских активистов, заключенных на территории России. Для нас крайне важно внимание к знаковым событиям и знаковым фигурам нашего времени и нашей истории. Именно поэтому мы решили поддержать творческую команду документального проекта "Крихка пам'ять", – отметил директор Дирекции информационного вещания, главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

"Год назад мы начали этот проект здесь, в Одессе. И для нас очень важно и приятно, что он и дальше имеет поддержку и высокую оценку. Это дает дополнительный импульс в работе. Я работаю с персональным архивом деда. Такие вещи как частный архив мы очень редко видим в кино. Но это и есть правда документального факта, документального оттиска эпохи через частную жизнь человека", – отметил Игорь Іванко.

Приз победителю вручил руководитель спецпроектов новостей "Сегодня" Борис Иванов.

На ОМКФ 2019 телеканал "Украина" и новости "Сегодня" вручили призы украинским фильмам Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Документалистика – именно тот жанр кинематографа, который наиболее близок к фиксации жизни, фиксации фактов истории во всех их проявлениях. Работа, которую начал Игорь Иванко, изучая фотоархив деда, показалась нам очень важной и с точки зрения чрезвычайной драмы, в которой оказывается герой, теряющий память, и с точки зрения сохранения нашей истории, истории нашего кино. Ведь Леонид Бурлака – именно тот человек, который десятилетиями создавал качественный кинопродукт", – резюмировал Борис Иванов.

Фильм Валентина Васяновича "Відблиск", получивший специальный приз от телеканала "Украина" в Питчинге, рассказывает о человеческой драме, о путях взаимопонимания между отцом и дочерью, о трансформации взрослого человека и ускоренном взросление ребенка под травматическим давлением войны.

"В этом году был очень сильный Питчинг, и эта спецнаграда стала для меня полной и приятной неожиданностью. Моя история о том, как 10-летний ребенок пытается понять, что такое смерть, что такое жизнь, что такое тело душа, и генерирует огромное количество таких вопросов, на которые взрослые должны знать ответ. И важно, что канал "Украина" обратил внимание на такой ​​острый, драматический рассказ", – отметил Валентин Васянович.

Награду победителю вручила член жюри Питчинга, креативный продюсер телеканала "Украина", директор продакшна "Теле Про" Елена Канишевская.

Ранее мы публиковали полный список победителей ОМКФ 2019.

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