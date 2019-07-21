Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На ОМКФ 2019 телеканал "Украина" и новости "Сегодня" отметили спецпризами два украинских фильма

19 июля состоялась церемония награждения победителей профессиональной платформы Film Industry Office

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

19 июля состоялась церемония награждения победителей профессиональной платформы Film Industry Office Одесского международного кинофестиваля, закрытие которого состоялось вчера. Специальный приз от новостей "Сегодня" в размере 60 000 гривен за проект, представленный в секции Work in progress, получила документальная лента Игоря Иванко "Крихка пам'ять". Специальный приз номиналом в 60 000 гривен от телеканала "Украина" в рамках Питчинга получил проект Валентина Васяновича "Відблиск".

Смотрите, как прошло закрытие ОМКФ 2019:


Фильм "Крихка пам'ять" – это рассказ об известном украинском кинооператоре Леониде Бурлаке, которую ведет его внук, молодой режиссер Игорь Иванко. Документальный проект снят по материалам фотоархива Леонида Бурлаки, который был случайно найден в Одессе в 2017 году. Исследуя полуразрушенные фотографии, Игорь сближается с дедом, но вынужден столкнуться с противостоянием памяти и забвения: совсем скоро Леонид перестанет узнавать своего внука.

"Поддержка знаковых документальных проектов становится доброй традицией для новостей "Сегодня". В этом году в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека DocudaysUA мы совместно с "Радио Свобода" презентовали фильм "Балух". Также в партнерстве с "Радио Свобода" мы представили фильм "Крым. Оккупированные". В эфире новостей "Сегодня" на постоянной основе выходит документальный цикл "Своїх не полишаємо", который держит в центре внимания судьбы украинских военных и гражданских активистов, заключенных на территории России. Для нас крайне важно внимание к знаковым событиям и знаковым фигурам нашего времени и нашей истории. Именно поэтому мы решили поддержать творческую команду документального проекта "Крихка пам'ять", – отметил директор Дирекции информационного вещания, главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

"Год назад мы начали этот проект здесь, в Одессе. И для нас очень важно и приятно, что он и дальше имеет поддержку и высокую оценку. Это дает дополнительный импульс в работе. Я работаю с персональным архивом деда. Такие вещи как частный архив мы очень редко видим в кино. Но это и есть правда документального факта, документального оттиска эпохи через частную жизнь человека", – отметил Игорь Іванко.

Приз победителю вручил руководитель спецпроектов новостей "Сегодня" Борис Иванов.

На ОМКФ 2019 телеканал
На ОМКФ 2019 телеканал "Украина" и новости "Сегодня" вручили призы украинским фильмам
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Документалистика – именно тот жанр кинематографа, который наиболее близок к фиксации жизни, фиксации фактов истории во всех их проявлениях. Работа, которую начал Игорь Иванко, изучая фотоархив деда, показалась нам очень важной и с точки зрения чрезвычайной драмы, в которой оказывается герой, теряющий память, и с точки зрения сохранения нашей истории, истории нашего кино. Ведь Леонид Бурлака – именно тот человек, который десятилетиями создавал качественный кинопродукт", – резюмировал Борис Иванов.

Фильм Валентина Васяновича "Відблиск", получивший специальный приз от телеканала "Украина" в Питчинге, рассказывает о человеческой драме, о путях взаимопонимания между отцом и дочерью, о трансформации взрослого человека и ускоренном взросление ребенка под травматическим давлением войны.

"В этом году был очень сильный Питчинг, и эта спецнаграда стала для меня полной и приятной неожиданностью. Моя история о том, как 10-летний ребенок пытается понять, что такое смерть, что такое жизнь, что такое тело душа, и генерирует огромное количество таких вопросов, на которые взрослые должны знать ответ. И важно, что канал "Украина" обратил внимание на такой ​​острый, драматический рассказ", – отметил Валентин Васянович.

Награду победителю вручила член жюри Питчинга, креативный продюсер телеканала "Украина", директор продакшна "Теле Про" Елена Канишевская. 

Ранее мы публиковали полный список победителей ОМКФ 2019.

Все самые главные новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Интервью с Ирмой Витовской – о съемках, политике и сериале «Чернобыль» Встреча с Катрин Денев: Выросла в многодетной семье, а актрисой стала случайно ОМКФ 2019: как прошел третий день Film Industry Office
кино кинофестиваль награда ОМКФ 2019
Реклама

Новости партнеров

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

Вчера, 06:00Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Вчера, 05:02Fun

20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

19 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июляТехно

Пользователи массово "выбрасывают" iPhone и покупают Samsung

19 июляШоу-бизнес

"Мои Кравчата": Елена Кравец показала своих детей и рассекретила дату их рождения

19 июляFood

Как приготовить котлеты из куриного фарша: три простых рецепта

18 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июляШоу-бизнес

40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

18 июляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

18 июляFood

Руккола: история, польза и рецепты вкусных блюд

18 июляШоу-бизнес

Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

18 июляFood

Цикорий: польза и вред для здоровья

18 июляШоу-бизнес

Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

18 июляШоу-бизнес

Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

Новости партнеров

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера
Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера
З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Что такое «пищевой мусор» и чем он опасен
Что такое «пищевой мусор» и чем он опасен
Памятка родителям гиперактивного ребенка
Памятка родителям гиперактивного ребенка
Какая бывает соль и с чем ее едят
Какая бывает соль и с чем ее едят
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь