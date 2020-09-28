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В Одессе на кинофестивале состоялась премьера "Виктор Робот". Почему стоит посмотреть

Сегодня, 14:03

Анимационная лента представлена в Национальном конкурсе полнометражных фильмов

Вчера на 11-м ОМКФ, который впервые проходит в онлайн-формате, показали одну из самых ожидаемых анимационных кинолент "Виктор Робот". Персонажи фантастической анимации говорят голосами украинских звездных актеров, сюжет переносит нас в далекое будущее, а за кадром звучат хитовые саундтреки Dakh Daughters и фронтмена "Вагоновожатых" Антона Слепакова. О сюжете картины, ее создании и авторах рассказываем детальнее.

Кадр из фильма "Виктор Робот"
Кадр из фильма "Виктор Робот"
Фото: oiff.com.ua

Сюжет анимационного фильма "Виктор Робот"

Действие анимационного фантастического фильма разворачивается в далеком будущем. По сюжету, искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, теперь не работает. Лишь один человек может ее починить — дедушка юной Вики, который и является создателем этого светила. Однако и он таинственное исчезает. Теперь Вике и ее помощнику, роботу Виктору предстоит разыскать дедушку, чтобы вернуть звезде жизнь.

Трогательная история о настоящей дружбе и приключениях понравится и детям, и взрослым.

О создателях фильма "Виктор Робот"

Созданием анимационного фильма режиссера Анатолия Лавренишина занималась известная украинская студия "Червоний собака". На счету у режиссера уже немалый фестивальный опыт, и к тому же, успешный. Его работы не раз были представлены на международных кино и анимационных фестивалях, а на некоторых получали награды: International Film Festival Rotterdam, Annecy International Animated Film Festival, International Short Film Festival. А автором сценария выступила Анастасия Лавренишина.

Кроме того, зрителей приятно удивили голоса персонажей, которых озвучили знаменитые украинские актеры: Римма Зюбина, Виктор Жданов, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев.

Музыка к фильму "Виктор Робот"

В фильме можно услышать великолепные саундтреки, которые записали Dakh Daughters, Антон Слепаков ("Вагоновожатые"), Марьяна Головко и Марк Галаневич ("ДахаБраха"). Композитором выступил известный украинский композитор и звукорежиссер Антон Байбаков. А написала тексты песен украинский режиссер и сценарист Марыся Никитюк.

Продолжительность фильма – 80 минут.

Смотрите тизер к анимационному фильму "Виктор Робот":

Фильм "Виктор Робот" выйдет в украинский прокат в марте 2021 года. Анимационная лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Смотрите, как состоялась онлайн-церемония открытия ОМКФ-2020.

Также мы сообщали, что кинофестиваль закроет картина Агнешки Холланд "Шарлатан".

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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