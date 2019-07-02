На ОМКФ покажут лучшие фильмы года: полный список

Объявлена программа Фестиваля фестивалей ОМКФ 2019

"Боль и слава" Фото: oiff.com.ua

На 10-м юбилейном Одесском Международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", в рамках программы Фестиваль Фестивалей покажут самые громкие мировые кинопремтеры.

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Так, на ОМКФ, на котором Катрин Денев представит мини-ретроспективу своей фильмографии, покажут фильмы-обладатели наград Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей, фестиваля в Сан-Себастьяне и Локарно. Более того, лично представлять свои фильмы в рамках программы Фестиваль фестивалей будут режиссер фильма "Рэй и Лиз" Ричард Биллингем и режиссер фильма "Синонимы" Надав Лапид. После показа у зрителей будет возможность задать режиссерам вопросы.

"Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар, (Испания)

Награда лучшему актеру Каннского кинофестиваля 2019 (Антонио Бандерас)

Талантливый кинорежиссер в конце своего творческого пути оглядывается в прошлое и оказывается в водовороте ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и разлука, поиски счастья и успеха — все это побуждает создателя к важным размышлениям о жизни и искусстве, боли и славе.

"Паразиты", режиссер Пон Джун Хо, (Южная Корея)

Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2019 года

В семье четырех безработных мрачные жизненные перспективы. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит к роскошному поместья состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

"Портрет девушки в огне", режиссер Селин Скьямма, (Франция)

Награда за лучший сценарий Каннского кинофестиваля 2019 года

События в фильме разворачиваются в Бретани в 1770 году. Художнице Марианн поручают сделать свадебный портрет Элоиз — молодой женщины, которая только оставила монастырь. Элоиз не слишком стремится быть невестой, а Марианн не должна говорить ей о портрете. Она наблюдает за ней днем, ​​чтобы тайно рисовать ночью.

"Между двумя водами", режиссер Исаки Лакуеста, (Испания)

Золотая раковина за лучший фильм Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2018 года

Исра и Чейто — два брата, которым в жизни выпали очень разные судьбы: один выходит из тюрьмы, а другой возвращается домой после долгой службы на флоте. Их воссоединение на острове Сан-Фернандо вернет к жизни воспоминания о насильственной смерти отца. Чтобы вернуться к нормальной жизни, братьям снова придется стать ближе друг к другу.

"Рэй и Лиз", режиссер Ричард Биллингем, (Великобритания)

Особое отличие жюри Международного кинофестиваля в Локарно 2018 года

В глухом общественном углу в окрестностях Бирмингема семья Биллингемов осуществляет чрезвычайные обряды и нарушает социальные табу, пытаясь разобраться в своей жизни, ее определяют неподвластные им факторы. Кое-где шокирующие и тревожно забавные три эпизода воспроизводят опыт взросления в коммунальной квартире в Блэк Кантри.

"Синонимы", режиссер Надав Лапид, (Франция/Израиль/Германия)

Золотой медведь за лучший фильм Берлинале 2019 года

Молодой израильтянин Йоав решает порвать связи с прошлым и стать французом. В Париже он оставляет иврит и изо всех сил стремится найти себе новую идентичность. Словарь становится его постоянным спутником.

"Бакурау", режиссер Клебер Мендонса Фильйо, Жулиано Дорнелеш, (Бразилия/Франция)

Приз жюри Каннского кинофестиваля 2019 года

Спустя несколько лет… Бакурау — маленькая деревня в бразильских сертанах — оплакивает потерю матриарха Кармелиты, которая прожила до девяноста четырех. За несколько дней жители узнают, что их сообщество исчезло из большинства карт.

"Морской дьявол", режиссер Пхуттипхонг Ароонпхенг, (Таиланд/Франция/Китай)

Лучший фильм программы Горизонты Венецианского кинофестиваля 2018 года

Недалеко от поселка на тайском побережье, где утонули тысячи беженцев рохинджа, местный рыбак находит в лесу раненого мужчину без сознания. Он спасает незнакомца, который не разговаривает, дружит с ним и называет Тончаем. Когда рыбак вдруг исчезает бесследно в море, Тончай постепенно принимает на себя жизнь своего друга — его дом, его работу и его бывшую жену.

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"Дылда", режиссер Кантемир Балагов, (Россия)

Награда за лучшую режиссуру программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля 2019 года

1945 год, Ленинград. Вторая мировая война опустошила город — разрушила здания и оставила его жителям одни руины, физические и ментальные. Несмотря на то, что блокада завершилась, жизнь и смерть продолжают борьбу между обломков. Двое молодых женщин — Ия и Маша — ищут смысл и надежду, стремясь восстановить свои жизни среди руин.

"Королевство", режиссер Родриго Сорогоен, (Испания/Франция)

Основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2018 года, картина — обладатель 28 призов, в том числе 7 наград Национальной кинопремии в Испании Гойя

Мануэль Гомес Видаль — любимец избирателей своего округа. Он также является коррупционером, который много лет обогащался за счет бюджета. После попытки прикрыть своего коллегу Мануэля разоблачают. Удивительно, но члены его партии собираются переложить весь груз ответственности на его плечи. Но он не собирается сдаваться. На что может решиться человек, чтобы остаться у власти?

Напоминаем, в этом году на ОМКФ Довженко-Центр представляет фильмы-легенды от культовых режиссеров Одесской киностудии в специальной программе "Голливуд на берегу Черного моря". Зрители познакомятся с кинолентами, которые изменили историю украинского и мирового кино. Ретроспектива приурочена к 100-летию Одесской киностудии.

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