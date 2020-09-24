На "Оскар-2021" от Украины выдвинут фильм "Атлантида"
Кинолента поборется за право стать номинантом на престижную кинопремию
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича был выбран Украинским Оскаровским комитетом в качестве национального претендента на премию Американской киноакадемии "Оскар". Церемония награждения состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.
Теперь кинолента "Атлантида" будет рассмотрена экспертами "Оскара", после чего будет решено – поборется ли она за победу в категории "Лучший иностранный фильм".
Отметим, что прием заявок для участия в нацотборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" проходил с 25 августа по 8 сентября. Каждый отечественный кинорежиссер, чья кинокартина отвечала требованиям конкурса, мог выдвинуть ее на рассмотрение Украинского Оскаровского комитета.
Драматическая картина Валентина Васяновича была показана более чем на 50 фестивалях. Фильм получил престижную награду Венецианского кинофестиваля-2019 в секции "Горизонты", а также картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.
События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.
Примечательно, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Среди них – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.
Смотрите трейлер фильма "Атлантида":
Продюсерами киноленты выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая и Владимир Яценко, который продюсировал прошлогоднего победителя нацотбора на "Оскар" – фильм "Додому". Напомним, что дебютный фильм режиссера Наримана Алиева "Додому" в прошлом году вошел в лонг-лист на "Оскар", но не попал в шорт-лист.
Фильм "Атлантида" выйдет в широкий украинский прокат 5 ноября.
В этом году в национальном отборе на "Оскар" принимали участие три фильма – "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, будто апельсин". Каждый из них уже успел успешно зарекомендовать себя на международных кинофестивалях и получить ряд наград.
Ранее, украинские киноэксперты рассказали, как изменится киноиндустрия после новых правил "Оскара". Напомним, что "Оскар" установил новые требования для номинантов на "Лучший фильм", которые вызвали скандальную реакцию звезд и кинокритиков. Новые стандарты призваны увеличить равномерную представленность разных групп населения на экране, а также лучше отвечать разнообразию вкусов зрителей, идущих в кино. Что на самом деле означают новые правила "Оскара" мы рассказали ранее.
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