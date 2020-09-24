На "Оскар-2021" от Украины выдвинут фильм "Атлантида"

Кинолента поборется за право стать номинантом на престижную кинопремию

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича был выбран Украинским Оскаровским комитетом в качестве национального претендента на премию Американской киноакадемии "Оскар". Церемония награждения состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

Теперь кинолента "Атлантида" будет рассмотрена экспертами "Оскара", после чего будет решено – поборется ли она за победу в категории "Лучший иностранный фильм".

Отметим, что прием заявок для участия в нацотборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" проходил с 25 августа по 8 сентября. Каждый отечественный кинорежиссер, чья кинокартина отвечала требованиям конкурса, мог выдвинуть ее на рассмотрение Украинского Оскаровского комитета.

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: пресс-служба

Что известно о фильме "Атлантида"

Драматическая картина Валентина Васяновича была показана более чем на 50 фестивалях. Фильм получил престижную награду Венецианского кинофестиваля-2019 в секции "Горизонты", а также картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Примечательно, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Среди них – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Смотрите трейлер фильма "Атлантида":

Продюсерами киноленты выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая и Владимир Яценко, который продюсировал прошлогоднего победителя нацотбора на "Оскар" – фильм "Додому". Напомним, что дебютный фильм режиссера Наримана Алиева "Додому" в прошлом году вошел в лонг-лист на "Оскар", но не попал в шорт-лист.

Фильм "Атлантида" выйдет в широкий украинский прокат 5 ноября.

В этом году в национальном отборе на "Оскар" принимали участие три фильма – "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, будто апельсин". Каждый из них уже успел успешно зарекомендовать себя на международных кинофестивалях и получить ряд наград.

Ранее, украинские киноэксперты рассказали, как изменится киноиндустрия после новых правил "Оскара". Напомним, что "Оскар" установил новые требования для номинантов на "Лучший фильм", которые вызвали скандальную реакцию звезд и кинокритиков. Новые стандарты призваны увеличить равномерную представленность разных групп населения на экране, а также лучше отвечать разнообразию вкусов зрителей, идущих в кино. Что на самом деле означают новые правила "Оскара" мы рассказали ранее.

Все подробности в спецтеме Оскар: все о кинопремии

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