На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

Инцидент произошел в историческом здании – клубе St. Nick's Jazz Pub во время съемок фильма "Сиротский Бруклин"

Фото: twitter.com/JuanRosa_NYC Фото: twitter.com/JuanRosa_NYC Фото: twitter.com/JuanRosa_NYC Фото: twitter.com/JuanRosa_NYC Фото: twitter.com/JuanRosa_NYC Фото: twitter.com/JuanRosa_NYC 1/6

Недавно стало известно, что Брюс Уиллис начал сниматься в фильме "Сиротский Бруклин", режиссером которого выступает звезда "Бойцовского клуба" Эдвар Нортон. А на днях стало известно, что на съемках фильма погиб пожарный. Об этом пишет CBS News.

Сообщается, что жертвой стал 37-летний Майкл Дэвидсон. Еще двое его коллег пострадали, наряду с тремя другими людьми. Инцидент произошел в историческом здании – клубе St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт.

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Продюсеры фильма уже выразили соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, актеру Брюсу Уиллису стало плохо на съемочной площадке фильма "Сиротский Бруклин". На самом деле, с актером все хорошо и "крепкий орешек" так и остается крутым парнем – просто фотографы застали Уиллиса во время съемки одной из опасных сцен проекта.