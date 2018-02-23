На создателей фильма "Форма воды" подали в суд, дель Торо честно ответил на обвинения

Сегодня, 14:48

Иск подал сын известного американского драматурга Пола Зиндела 

Кадр из трейлера &quot;Форма воды&quot;
Кадр из трейлера "Форма воды"

Сын известного американского драматурга Пола Зиндела подал в суд Лос-Анджелеса иск с обвинением в плагиате против режиссера фильма "Форма воды" Гильермо дель Торо, продюсера картины Дэниэла Крауса и студию Fox Searchlight. Отметим, что "Форма воды" номинирована на 13 премий "Оскар", в том числе в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий".

В иске сказано, что у киноленты дель Торо есть множество заимствований из пьесы Пола Зиндела "Дай мне услышать твой шепот". В пьесе рассказывается, как глухонемая уборщица влюбляется в дельфина и пытается вызволить его из секретной лаборатории.

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В Fox Searchlight же отрицают обвинения и заявляют, что иск специально подали только сейчас — на фоне голосования о присуждении премии "Оскар", чтобы оказать давление на студию.

Гильермо дель Торо также ответил на обвинения. 

"Я никогда не читал и не видел эту пьесу. Я никогда не слышал о ней до создания "Формы воды" и никто из моих соавторов о ней не упоминал", – заявил дель Торо.

Напомним, в Лос-Анджелесе американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар 2018". За награду в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин.

Какие звезды считаются плагиаторами:
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"Сегодня"

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