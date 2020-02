Нацотбор на Евровидение 2020: Jerry Heil представила lyric-видео конкурсной песни

Своей песней молодая исполнительница стремится показать всему миру, что украинская нация готова диктовать собственные тренды

Певица Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

Одна из участниц Национального отбора на "Евровидение-2020" Jerry Heil представила долгожданный трек VEGAN. Певица обнародовала lyric-видео на англоязычный сингл, с которым планирует покорять музыкальный олимп международного конкурса.

Слушать песню Jerry Heil – VEGAN

В описании к треку говорится о том, что Jerry Heil написала поп-композицию специально для участия в песенном конкурсе за два месяца до того, как Vogue Ukraine объявил, что 2020-й год официально признан годом вегана. И не считает это совпадением.

Своей песней молодая исполнительница стремится показать всему миру, что украинская нация толерантна и готова не только поддерживать глобальные тренды, но и диктовать собственные.

"Конкурс (Евровидение – ред.) является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов, и многие из них – неправда! Мы стильные, мы открыты, мы толерантны и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на Евровидении!" – поделилась певица.

Текст песни VEGAN

I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan



Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Veeeeeeeeegan

We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu

Oooooooooh

Shoot me shoot me m/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan

BRIDGE:

Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts

Напомним, уже совсем скоро состоится Нацотбор на "Евровидение-2020". Прямые эфиры пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). Известно, что ведущим в этом году снова станет Сергей Притула.

