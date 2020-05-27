Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

Съемки клипа прошли на одной из столичных крыш

Украинская певица Надя Дорофеева впервые после распада группы "Время и Стекло" спела дуэтом с другим музыкантом. Надя Дорофеева и ее друг детства музыкант и автор песен Гриша Ванюшкин записали песню "Черничные ночи" и даже успели снять клип на одной из крыш Киева.

Новую композицию артистка представила в своем официальном Instagram-аккаунте 26 мая, во вторник. В посте Надя Дорофеева рассказала, что они знакомы с Гришей Ванюшкиным с 17 лет. Недавно Надя Дорофеева увидела в своей ленте онлайн-выступление ее давнего друга и вспомнила их подростковые годы, проведенные в родном городе певицы – Симферополе.

Новый клип прокомментировал и супруг Нади Дорофеевой – певец Владимир Дантес, оставив много "сердечек" в комментарии.

"Познакомьтесь – это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтоб о нем узнало как можно больше людей. Мы дарим вам эту песню. Надеюсь она наполнит вас теплом в эти дождливые дни", – написала Надя Дорофеева.

Смотрите, как группа "Время и Стекло" прекратила свое существование:

Творческая коллаборация понравилась поклонникам певицы. После того, как Надя Дорофеева и Позитив анонсировали свой последний огромный концерт, поклонники артистов с нетерпением ждали новых известий об их творчестве. В коротком интервью знаменитости назвали причину распада группы "Время и Стекло".

Ранее мы рассказали, что экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив сдал тест на COVID-19.

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