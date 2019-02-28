Наконец-то! В сети появился первый трейлер перезагрузки сериала "Беверли-Хиллз 90210"

В новом проекте играют актеры из оригинального сериала

"Беверли-Хиллз 90210" Фото: YouTube

Только недавно стало известно о том, один из самых культовых сериалов 90-х "Беверли-Хиллз 90210" – переснимут. Теперь в сети появился трейлер новой перезагрузки.

Премьера шести первых эпизодов состоится уже этим летом. Стоит отметить, что к своим ролям вернутся Тори Спеллинг, Йен Зиринг, Дженни Гарт и Джейсон Пристли. Пока никаких подробностей сериала нет. Двое актеров пока не могут на полную силу включиться в съемки. Это Люк Перри, который исполняет роль Дилана.

Из-за плотного рабочего графика он появится лишь в нескольких эпизодах. Под вопросом участие в проекте также и Бренды - героини Шеннон Доэрти. После продолжительной борьбы с раком актриса по-прежнему находится в болезненном состоянии, но не теряет надежды вернуться к своей героине.

Напомним, ранее актриса Тори Спеллинг рассказала, что актеры играют повзрослевших и улучшенных версий самих себя.

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