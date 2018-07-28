Наряженная сосна, танцы и костюмы: как гуцулы свадьбу гуляют

Журналист "Сегодня" побывал на постановочной национальной гуцульской свадьбе

Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба

Среди украинцев стало модно играть свадьбу по народным обычаям. Это проявляется в наряде, который выбирают молодожены, в определенных ритуалах, даже в выборе свадебных угощений. Среди тех, для кого свадьба была сокровенным ритуалом, с давних времен были, конечно же, гуцулы. То, как они справляли свадьбу, можно назвать настоящим театром со своими декорациями, актерами и зрителями.

Поэтому, если вы приехали в Карпаты и увидели группу людей в национальных костюмах, которые танцуют с наряженными молодыми соснами – не удивляйтесь. Значит, вы попали на настоящую национальную гуцульскую свадьбу. У гуцулов для свадьбы используют молодую сосну, как символ Карпат и духовного возрождения.

Староста с традиционным атрибутом гуцульской свадьбы Фото: пресс-служба

Так, в Яремче, в рамках XXV Международного гуцульского фестиваля, журналист "Сегодня" побывал (хоть и не на совсем настоящей) гуцульской свадьбе со всеми национальными обрядами.

"Могу с уверенностью сказать, что юбилейный гуцульской фестиваль запомниться каждому гостю. Мы старались показать давние традиции гуцулов, воссоздать обряды и показать, насколько богата наша культура и наша земля", – отметил координатор фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.

Гостям фестиваля, туристам и жителям города местный ансамбль показал настоящее обрядовое действо, где воссоздал все этапы настоящей гуцульской свадьбы. А житель Яремче, музыкант и краевед Юрий Попович рассказал, в чем же особенность национальной свадьбы у гуцулов, и из каких этапов она состоит.

По его словам, современная гуцульская свадьба стоит дороговато, ведь на свадьбу приглашается от 100 до 500 гостей. Костюмы для молодых и их родителей шьют на заказ, хотя в некоторых семьях они передаются из поколения в поколение. Молодые едут на карете сначала на венчание, а затем на роспись в ЗАГС.

Дерево, венки и танцы

"Главным атрибутом свадьбы остается деревцо, которое срубывают дружки молодого и молодой накануне самой свадьбы (традиционно, это происходит в пятницу, так как сама свадьба всегда отмечается в субботу – ред.) и наряжают дерево в доме. Далее его передают старостам, которые не расстаются с деревцами до конца торжества, после которого атрибуты привязывают в саду или же ставят на воротах двора, где будут жить супруги (в основном это суббота или воскресение вечер – ред.)", – отметил Юрий Попович.

На сцене показан один из обрядов гуцульской свадьбы Фото: пресс-служба

Отметим, что ранее это дерево наряжали ("латкали", как это называют гуцулы – ред.) деревянными стружками, а сейчас – бумажными игрушками и цветами. Невесте и жениху, по традиции, на следующий день заплетают венки.

"В субботний день музыкантов встречают с хлебом-солью у дома молодого. Далее, жених и невеста бьют поклон родителям каждый в своем доме. Это уже второе действие гуцульской свадьбы", – отметил краевед.

Благословение, "одаривание" и "завивание" невесты

По традиции, далее родители благословляют своих детей. После того, как жених и невеста встретились и повенчались (а сейчас и расписались в ЗАГСе – ред.) начинаются настоящие гуцульские гуляния с танцами (какая гуцульская свадьба без танца "гуцулка" – ред.) и песнями.

"Следующим этапом свадьбы считается "одаривание" молодых – гости дарят деньги и подарки. Традиционно этот этап называют "складка". В процессе гуляний происходит "завивание" невесты. С девушки снимают венок или фату и надевают платок – символ того, что она стала новой хозяйкой. Также жених или невеста (в зависимости от того, кто к кому идет жить – ред.) дают дары родителям этой стороны", – отметил Юрий Попович.

Обряд "завивание" молодой Фото: пресс-служба

Пока мужчина увлеченно рассказывал за гуцульскую свадьбу, красочное музыкальное действо перешло со сцены на площадку. Мужчины, женщины, молодые ребята весело начали танцевать национальные танцы.

Колоритные гости. Вся история на головном уборе

Громкая музыка, звонкие голоса, запах смерек и яркие костюмы только "подливали" масла во всеобщую эйфорию веселья. Колоритный мужчина в интересном головном уборе, секирой и пороховницей не мог не привлечь внимание даже в такой громкой и веселой обстановке.

Как оказалось, сельский глава Ясеней Эдуард Зелинский, приехал на фестиваль не один, и много его знакомых участвуют, как в самом фестивале, так и в свадебном действии – в частности. Мужчина старался сохранить серьезный вид, но после комплимента о его наряде –растаял и рассказал о своем наряде.

Гость на гуцульском фестивале – Ярослав Зелинский Фото: пресс-служба

"Секире этой – около 200 лет. Это сплав серебра и олова и на ней нанесено множество орнаментов. Секиру подарил мне мой товарищ – заместитель главы всеукраинской организации гуцулов. А вот шляпа была изготовлена вручную. Некоторые значки состоят из оленьих костей и, собственно, монет или значков. На шляпе – вся история Закарпатья, можно так сказать", – поведал Эдуард Зелинский.

На головном уборе разместились значки со всеми киевскими князьями. Также есть значки с гербами некоторых регионов в Закарпатской области и, например, с изображениями куропаток, оленей, секир, луков со стрелами и т.п. Кроме секиры и шляпы поразила и сумка, которой около сотни лет, а также пороховница. Как оказалось, гости в таких нарядах – не новизна, как для фестиваля, так и для настоящих свадебных гуляний.

Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба Гуцульская свадьба. Фото: пресс-служба 1/13

Напомним, в один из фестивальных дней, в карпатском городке Татаров были установлены два рекорда Украины: первый – на самый длительный гуцульский танец аркан, второй – на массовое угощение блюдами, приготовленными на огне.