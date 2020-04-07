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"Нас многое связывает": Алина Гросу перепела хит Ирины Билык

Певица преподнесла подарок крестной маме

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:00

Украинская певица Алина Гросу не смогла обойти стороной юбилей своей звездной крестной мамы и приготовила ей особый подарок. Напомним, что 6 апреля свое 50-летие отмечает культовая артистка Ирина Билык. Именно певица в свое время помогала маленькой Алине делать первые шаги в шоу-бизнесе и даже снялась с 5-летней девочкой в клипе "Бджілка".

Теперь взрослая Алина Гросу преподнесла Ирине музыкальный подарок и перепела ее хит "Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.". По словам юной исполнительницы, именно эта песня вызвала много разногласий и споров в свое время и Алина решила подарить ей новое звучание.

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"Нас очень многое связывает. Ирочка, можно сказать, открыла мне дорогу в шоу-бизнес и подарила много красивых песен. Я приготовила сюрприз в честь ее дня рождения. Это особенная песня, в свое время она вызвала много разногласий и споров. Я не ищу легких путей и поэтому дала новую жизнь именно этой композиции. Мне, человеку, не употребляющему никаких наркотических веществ, было достаточно сложно показать в клипе другую реальность", — рассказала Алина Гросу.

Напомним, что Ирину Билык уже поздравил ее супруг. Аслан Ахмадов посвятил певице трогательные строки и признался публично в любви.

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