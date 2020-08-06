"Наш фильм – и добрая сказка, и грустная история": в Киеве завершились съемки сериала "Разве можно мечтать о большем"

Режиссер сериала рассказал о курьезах на съемках и главной идее истории

Компания FILM.UA и телеканал "Украина" завершили съемки четырехсерийного фильма под рабочим названием "Разве можно мечтать о большем". О своей новой работе рассказал режиссер ленты Алексей Есаков

В центре сюжета – история девушки Ксении. Она собирается за границу со своим женихом, но внезапная болезнь мамы ломает ее планы. И чтобы заработать деньги на операцию для матери, Ксения нанимается в дом к богатой вдове Ольге Болговой. Наша героиня даже не догадывается, в какую опасную игру ее втянули…

Алексей Есхаков Фото: пресс-служба

"Я считаю, что нам достался замечательный, глубокий сценарий, – говорит режиссер. – Это история о девушке со светлой душой и чистым сердцем, которая сумела поделиться своим светом с другими. Кто-то из персонажей принимает тепло Ксюши, открывается, меняется, учится прощать, а кто-то наоборот – отталкивает и продолжает тонуть в деструктивном желании мести и разрушения…"

Главные месседжи фильма

"По сути, наш фильм – и добрая сказка, и грустная история о слабостях сильных людей. О том, что важные решения, принятые против воли своего сердца, могут иметь печальные последствия. Но если вовремя признать свои ошибки, у человека есть шанс все исправить", – уверен Алексей.

Когда Ксюша попадает в дом семейства Болговых, она поначалу теряется. Большой загородный дом пугает ее, кажется мрачным и таинственным.

С каждым днем девушка привыкает к новому месту и привязывается к обитателям дома все больше. К тому же у нее появляется симпатичный знакомый Андрей, который тоже недавно приехал в этот поселок. Однако со временем Ксения понимает, что у каждого из ее новых знакомых есть своя тайна – свой скелет в шкафу…

Александра Сизоненко в роли Ксении Фото: пресс-служба

О непредвиденном на съемках

16 смен было отведено на съемки. Это были насыщенные и напряженные дни, при этом каждая смена оказалась по-своему интересной и неповторимой. И зной, и дождь не смогли помешать съемочной группе сделать намеченное. Случались и неожиданные моменты.

В один из дней по дороге на съемку у режиссера Алексея Есакова внезапно заглохла машина. Группа ждала за городом на локации, а режиссер застрял на трассе.

"Ситуация была патовая, если бы не наша крутая команда, – вспоминает Алексей. – Продюсер, заместитель директора площадки и водитель уже через 15 минут приехали мне на помощь… Я горжусь такой командой и тем, как любые непредвиденные проблемы решались быстро, мудро и без паники".

Кадр со съемок сериала "Разве можно мечтать о большем" Фото: пресс-служба

"Не знаю точно, кому принадлежит цитата: "Режиссер – как Колумб, он хочет открыть Америку, а команда хочет домой", но я благодарен судьбе, что свела меня с такой командой профессионалов и Людей с большой буквы, которые эту мысль опровергали каждый съемочный день", – признался режиссер.

Кадр со съемок сериала "Разве можно мечтать о большем" Фото: пресс-служба

Об актерах

В фильме заняты известные украинские актеры. Главную героиню Ксюшу сыграла актриса Александра Сизоненко, полюбившаяся зрителям по фильмам "Наседка", "Клянусь любить тебя вечно" и другим картинам.

В роли вдовы Ольги выступила актриса Ирина Веренич-Островская. Ее героиня когда-то оступилась и не может простить себе ту роковую ошибку.

Роль Влада, друга семьи и благодетеля Ксюши, сыграл актер Сергей Дзялик. Скажем так: Сергею досталась очень глубокая и интересная роль, Влад – неоднозначный персонаж со своей историей, мотивацией и "скелетами".

Ирина Веренич-Островская и Сергей Дзялик Фото: пресс-служба

Еще один главный персонаж – Андрей, которого сыграл известный актер Влад Никитюк. Он выглядит хорошим парнем, но потом выясняется, что он неспроста оказался в этом поселке. Какую игру он ведет?

Влад Никитюк в роли Андрея в сериале "Разве можно мечтать о большем" Фото: пресс-служба

"Работать с актерами и наблюдать за их игрой в кадре было абсолютным удовольствием: между каждым из них появилась удивительная химия, такая мощная и разная. Мы понимали друг друга с полуслова, уверенно двигались в процессе создания фильма в одном направлении. Иногда спорили, и в этих спорах по итогу всегда приходили к общим решениям", – сказал режиссер.

Напоследок Алексей Есаков добавил, что команда ставила перед собой цель сделать настоящее кино. Искреннее, душевное, наполненное любовью. Верим, что у ребят это получилось.

Кадр со съемок сериала "Разве можно мечтать о большем" Фото: пресс-служба

Поздравляем группу с окончанием съемок. Добавим, что премьера четырехсерийной картины под рабочим названием "Разве можно мечтать о большем" состоится на канале "Украина".

В ролях: Александра Сизоненко, Сергей Дзялик, Ирина Веренич-Островская, Влад Никитюк, Оксана Архангельская, Ева Шевченко-Головко, Александр Крючков, Кирилл Никитенко, Ирина Бибик и др.

Режиссер-постановщик: Алексей Есаков

Оператор-постановщик: Максим Шкрид

Авторы сценария: Лика Турлук, Анастасия Лодкина

Автор идеи: Максим Бернадский

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко, Кирилл Горобец.

Ранее мы сообщали, что в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха", в которой сыграли Иван Оганесян, Ирина Гришак и Лилия Ребрик.

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