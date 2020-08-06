Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Наш фильм – и добрая сказка, и грустная история": в Киеве завершились съемки сериала "Разве можно мечтать о большем"

Сегодня, 16:20

Режиссер сериала рассказал о курьезах на съемках и главной идее истории

Компания FILM.UA и телеканал "Украина" завершили съемки четырехсерийного фильма под рабочим названием "Разве можно мечтать о большем". О своей новой работе рассказал режиссер ленты Алексей Есаков

В центре сюжета – история девушки Ксении. Она собирается за границу со своим женихом, но внезапная болезнь мамы ломает ее планы. И чтобы заработать деньги на операцию для матери, Ксения нанимается в дом к богатой вдове Ольге Болговой. Наша героиня даже не догадывается, в какую опасную игру ее втянули…

Алексей Есхаков
Алексей Есхаков
Фото: пресс-служба

"Я считаю, что нам достался замечательный, глубокий сценарий, – говорит режиссер. – Это история о девушке со светлой душой и чистым сердцем, которая сумела поделиться своим светом с другими. Кто-то из персонажей принимает тепло Ксюши, открывается, меняется, учится прощать, а кто-то наоборот – отталкивает и продолжает тонуть в деструктивном желании мести и разрушения…"

Главные месседжи фильма

"По сути, наш фильм – и добрая сказка, и грустная история о слабостях сильных людей. О том, что важные решения, принятые против воли своего сердца, могут иметь печальные последствия. Но если вовремя признать свои ошибки, у человека есть шанс все исправить", – уверен Алексей.

Когда Ксюша попадает в дом семейства Болговых, она поначалу теряется. Большой загородный дом пугает ее, кажется мрачным и таинственным.

С каждым днем девушка привыкает к новому месту и привязывается к обитателям дома все больше. К тому же у нее появляется симпатичный знакомый Андрей, который тоже недавно приехал в этот поселок. Однако со временем Ксения понимает, что у каждого из ее новых знакомых есть своя тайна – свой скелет в шкафу…

Александра Сизоненко в роли Ксении
Александра Сизоненко в роли Ксении
Фото: пресс-служба

О непредвиденном на съемках

16 смен было отведено на съемки. Это были насыщенные и напряженные дни, при этом каждая смена оказалась по-своему интересной и неповторимой. И зной, и дождь не смогли помешать съемочной группе сделать намеченное. Случались и неожиданные моменты.

В один из дней по дороге на съемку у режиссера Алексея Есакова внезапно заглохла машина. Группа ждала за городом на локации, а режиссер застрял на трассе.

"Ситуация была патовая, если бы не наша крутая команда, – вспоминает Алексей. – Продюсер, заместитель директора площадки и водитель уже через 15 минут приехали мне на помощь… Я горжусь такой командой и тем, как любые непредвиденные проблемы решались быстро, мудро и без паники".

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Разве можно мечтать о большем"
Фото: пресс-служба

"Не знаю точно, кому принадлежит цитата: "Режиссер – как Колумб, он хочет открыть Америку, а команда хочет домой", но я благодарен судьбе, что свела меня с такой командой профессионалов и Людей с большой буквы, которые эту мысль опровергали каждый съемочный день", – признался режиссер.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Разве можно мечтать о большем"
Фото: пресс-служба

Об актерах

В фильме заняты известные украинские актеры. Главную героиню Ксюшу сыграла актриса Александра Сизоненко, полюбившаяся зрителям по фильмам "Наседка", "Клянусь любить тебя вечно" и другим картинам.

В роли вдовы Ольги выступила актриса Ирина Веренич-Островская. Ее героиня когда-то оступилась и не может простить себе ту роковую ошибку.

Роль Влада, друга семьи и благодетеля Ксюши, сыграл актер Сергей Дзялик. Скажем так: Сергею досталась очень глубокая и интересная роль, Влад – неоднозначный персонаж со своей историей, мотивацией и "скелетами".

Ирина Веренич-Островская и Сергей Дзялик
Ирина Веренич-Островская и Сергей Дзялик
Фото: пресс-служба

Еще один главный персонаж – Андрей, которого сыграл известный актер Влад Никитюк. Он выглядит хорошим парнем, но потом выясняется, что он неспроста оказался в этом поселке. Какую игру он ведет?

Влад Никитюк в роли Андрея в сериале
Влад Никитюк в роли Андрея в сериале "Разве можно мечтать о большем"
Фото: пресс-служба

"Работать с актерами и наблюдать за их игрой в кадре было абсолютным удовольствием: между каждым из них появилась удивительная химия, такая мощная и разная. Мы понимали друг друга с полуслова, уверенно двигались в процессе создания фильма в одном направлении. Иногда спорили, и в этих спорах по итогу всегда приходили к общим решениям", – сказал режиссер.

Напоследок Алексей Есаков добавил, что команда ставила перед собой цель сделать настоящее кино. Искреннее, душевное, наполненное любовью. Верим, что у ребят это получилось.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Разве можно мечтать о большем"
Фото: пресс-служба

Поздравляем группу с окончанием съемок. Добавим, что премьера четырехсерийной картины под рабочим названием "Разве можно мечтать о большем" состоится на канале "Украина".

В ролях: Александра Сизоненко, Сергей Дзялик, Ирина Веренич-Островская, Влад Никитюк, Оксана Архангельская, Ева Шевченко-Головко, Александр Крючков, Кирилл Никитенко, Ирина Бибик и др.

Режиссер-постановщик: Алексей Есаков

Оператор-постановщик: Максим Шкрид

Авторы сценария: Лика Турлук, Анастасия Лодкина

Автор идеи: Максим Бернадский

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко, Кирилл Горобец.

Ранее мы сообщали, что в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха", в которой сыграли Иван Оганесян, Ирина Гришак и Лилия Ребрик.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

Вчера, 17:30Психология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

Вчера, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Вчера, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

Вчера, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

4 августаПсихология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

4 августаEvents

Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

4 августаШоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

4 августаТехно

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

4 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Новости партнеров

Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Роскошная внучка Боярского примерила эффектное мини
Роскошная внучка Боярского примерила эффектное мини
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять