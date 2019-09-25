Нашумевшая криминальная мелодрама "Маркус" выходит на телеканале "Украина": дата премьеры

Первую серию телесериала можно будет посмотреть уже в понедельник, 7 октября

Сериал "Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 7 октября, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится долгожданная премьера первой серии криминальной мелодрамы "Маркус", которую показали на ОМКФ 2019, телеканала "Украина" и латвийской медиакомпании Helio Media, производством которой занимался продакшн "АРТ ТЕРРИТОРИЯ".

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Это история обычной учительницы Полины Клочко, жизнь которой кардинально изменил трагический случай – когда из детского сада был похищен ее сын Марк. Через 5 лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в рижском торговом центре Полина среди толпы людей узнает своего сына. Женщина обращается в полицию с просьбой возобновить дело о потере мальчика, но для этого у нее недостаточно оснований. Полина решает действовать своими силами, в результате чего судьба знакомит ее с майором СБУ в отставке и по совместительству отцом одной из ее учениц – Денисом Денисовым. Помогая Полине в расследовании, бывший майор замечает слишком много удивительных совпадений в подобных "делах" за последние 5 лет, но, несмотря на то, что Денисов выходит на нужный след, вернуть в ряды сотрудников правоохранительных органов его не могут.

Евгения Розанова, Кирилл Рубцов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Евгения Розанова, которой досталась главная роль Полины Клочко, рассказала о своей героине: "Первый съемочный день был в Латвии, и это были финальные сцены. Тогда же мы познакомились с латышами – усыновителями нашего Маркуса. Мы сразу почувствовали необычность этой картины, так как обычно в сериалах бывает, что приемная мама – плохая, а настоящая – хорошая, но в нашей картине конфликт заключается в том, что в новой семье мальчику хорошо, ему нравится здесь жить – у него все в порядке! В этом и вся сложность – играть не желание забрать его быстрее, а учитывать, что есть живые люди, которые не заслужили эту боль, и нужно принимать взвешенные решения".

Главная мужская роль экс-майора СБУ досталась Кириллу Рубцову. Актер признался – его линия также будет иметь свою особенность. "Мы не делаем Денисова суперменом, у которого все прекрасно и все выходит с первого раза, нет – наоборот. Он обычный человек, которому пришлось многое пережить – у него было много потерь, неудач. Но для меня главное, что он человек, отказавшийся от своей семьи в молодости и пришедший к тому, что это необходимо сейчас", – рассказал актер.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Бывшую жену Дениса Денисова сыграет популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик. Звезда рассказала – хотя ее героиня непростая девушка, она пытается ее оправдать и донести до зрителя самое главное: "Моя Марина – брошенная женщина с ребенком, конечно, обиженная. Красивая и самодостаточна. У нее уже новый мужчина, отношения, но все равно она хочет держать все под контролем, самоутверждается на дочери и на отношениях с бывшим. Я пытаюсь найти ее личное пространство, что для нее комфортно, но где она настоящая – не знаю!".

Рихард Леперс, Александр Нейкенс, Агнесе Цируле Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Нового избранника Марины сыграет известный актер Михаил Кукуюк. "Мой Николай – многогранный персонаж, он неоднозначный подонок – человек с большим количеством хороших качеств, но за ним стоит некая тень... Такая же и героиня Лилии Ребрик – она ​​интересно сыграла мать ребенка, который проходит пубертатный период, также ей хорошо удалось показать ситуацию, когда женщина теряется между любимым человеком, который носит ее на руках, и ребенком. Поэтому, на мой взгляд, эти образы очень удачные и за ними будет интересно наблюдать", – прокомментировал актер.

Первая серия "Маркуса" будет показана на канале "Украина" 7 октября, а уже в январе 2020 года состоится премьера сериала в Латвии. Тема не оставляет равнодушным никого, ведь все время на слуху объявления о пропавших детях.

Кирилл Рубцов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главный продюсер департамента кино-сериального производства телеканала "Украина" Наталья Стрибук рассказала, в чем уникальность этого проекта: "В нашем "Маркусе" затрагивается довольно нестандартная ситуация. Ребенок пропал 5 лет назад, и, когда мать приходит в полицию, все довольно скептически относятся к перспективе заново его искать и верить ей. Это история женщины, которая один на один остается с ситуацией. Мы, конечно, подбрасываем ей принца на белом коне, который до поры до времени не представляет официальные органы, и только из человеческих чувств начинает ей помогать. В этой истории есть хорошая завязка, потому что кроме глобальной проблемы – у героини пропал сын, она его видит гражданином другого государства, а по закону не существует процедуры "разусыновления". То есть, она никак не сможет вернуть его себе на законных основаниях".

Оригинальные саундтреки к мелодраме "Маркус" написал Игорь Волков. Он также взял на себя поиск исполнительницы заглавной песни, ею стала известная певица, экс-солистка группы "MARU" Ольга Лукачова.

Главные роли исполнили: Евгения Розанова, Кирилл Рубцов, Александр Нейкенс, Лилия Ребрик, Михаил Кукуюк, Рихард Леперс, Агнесе Цируле и Ксения Мишина. Автор идеи сериала – Игорь Волков. Режиссер – Антон Азаров. Продюсеры фильма – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Игорь Волков, Сергей Баранов, Инга Алика-Строд, Каспарс Озолиньш. Сценаристы – Лера Колегаева, Владимир Скиба.

Напомним, из главных ролей в сериале "Маркус" сыграл латвийский актер Рихард Леперс. "Сегодня" удалось пообщаться с актером о его персонаже и сериале.

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