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Нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO хотят продлить

Еще один эпизод хотят снимать в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:17

Недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO, который спровоцировал настоящий наплыв туристов зону отчуждения. И недавно стало известно, что создатели сериала "Чернобыль" хотят продлить его еще на один -  шестой эпизод.

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Как сообщили в Управлении туризма и промоций КГГА, новую серию планируют снять в Украине. Создатели мини-сериала обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона 33+ лет после катастрофы и взять интервью у свидетелей аварии на ЧАЭС.

Скриншот из соцсети

Напомним,  британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров. Однако, этот проект не обошелся без киноляпов. Внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала. Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского. 

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Источник: Сегодня
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