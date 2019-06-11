Нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO хотят продлить

Еще один эпизод хотят снимать в Украине

Недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO, который спровоцировал настоящий наплыв туристов зону отчуждения. И недавно стало известно, что создатели сериала "Чернобыль" хотят продлить его еще на один - шестой эпизод.

Как сообщили в Управлении туризма и промоций КГГА, новую серию планируют снять в Украине. Создатели мини-сериала обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона 33+ лет после катастрофы и взять интервью у свидетелей аварии на ЧАЭС.

Скриншот из соцсети

Напомним, британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров. Однако, этот проект не обошелся без киноляпов. Внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала. Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

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