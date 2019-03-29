Настя Каменских выпустила клип с номинантом "Грэмми" De La Ghetto

Песня Peligroso получила вторую новую жизнь

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая рассказала о своих планах на будущее, удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto.

Стоит отметить, что первый испаноязычный трек Насти Каменских помог ей завоевать главные позиции в чарте Billboard. Успех украинская звезда решила закрепить, записав новую версию хита с одним из самых известных латиноамериканских артистов в жанре реггетон De La Ghetto.

Коллаборация артистов продолжилась в зажигательном клипе. Ролик с участием Насти Каменских и De La Ghetto снимали в Киеве и Майами. В клипе Настя Каменских появилась в соблазнительных образах, которые дополнила обольстительными движениями.

Напомним, ранее Настя Каменских презентовала клип на песню "Попа, как у Ким".

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