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Настя Каменских выпустила клип с номинантом "Грэмми" De La Ghetto

Песня Peligroso получила вторую новую жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая рассказала о своих планах на будущее, удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto.

Стоит отметить, что первый испаноязычный трек Насти Каменских помог ей завоевать главные позиции в чарте Billboard. Успех украинская звезда решила закрепить, записав новую версию хита с одним из самых известных латиноамериканских артистов в жанре реггетон De La Ghetto. 

Коллаборация артистов продолжилась в зажигательном клипе. Ролик с участием Насти Каменских и De La Ghetto снимали в Киеве и Майами. В клипе Настя Каменских появилась в соблазнительных образах, которые дополнила обольстительными движениями.

Напомним, ранее Настя Каменских презентовала клип на песню "Попа, как у Ким". 

Смотрите видео о том, как Настя Каменских ищет работников в свою команду:

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клип Настя Каменских коллаборация Peligroso NK
Источник: Сегодня
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