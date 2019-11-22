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Наталья Могилевская презентовала клип на песню "Покохала"

Певица сняла ролик в Карпатах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:31
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

Украинская певица Наталья Могилевская на днях представила интригующий тизер клипа на песню "Покохала". Теперь же состоялась премьера ролика, который певица сняла в Карпатах.

Узнайте подробности личной жизни Натальи Могилевской в нашем видео:

В новой видеоработе певицы на песню "Покохала", режиссером которого выступил Игорь Швыдченко, нашли свое отображение настроение и состояние артистки этой осенью. А именно: легкость, чувственность и влюбленность.

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"Единственное время в жизни женщины, когда она имеет право разглядывать других мужчин – это время когда она невеста. До этого нельзя, после, когда замужем, тоже нельзя. Это время по традиции, когда на Масленицу выходили девушки и рассказывали о том, что есть их ценности, а парни показывали свою мужскую силу и удаль. Клип об этом. Состояние "невеста", говорит о праве женщины выбирать. Из многих мужчин она выбирает одного и она его выбрала" – рассказала Наталья Могилевская о клипе.

Напомним, ранее Наталья Могилевская на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, с чего уже давно начинается ее обычный день и почему она скучна для общества.

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