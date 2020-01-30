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"Назад в будущее" возвращается: Кристофер Ллойд появился в трейлере мюзикла по мотивам легендарной трилогии

Над проектом работают создатели оригинальных фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Кадр из нового проекта "Назад в будущее"
Кадр из нового проекта "Назад в будущее"
Фото: YouTube

В Сети появился трейлер мюзикла, который создан по мотивам культового фильма "Назад в будущее". Отметим, что актер Кристофер Ллойд, снявшийся в трилогии, побывал в Украине.

Узнайте секреты артистов, игравших в мюзиклах:

Создателем мюзикла выступил обладатель премии Тони Джон Рендо. Консультантами стали сценарист оригинальной трилогии Боб Гейл, а также режиссер Роберт Земекис.

Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри (автор музыки для кинотрилогии).

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Постановка будет идти в Оперном театре Манчестера, премьера запланирована на февраль. Отметим, что в трейлере можно увидеть Кристофера Ллойда, который играл в фильме доктора Эмметта Брауна.

Напомним, ранее издание The Hollywood Reporter опубликовало результаты нового опроса, который показал, какие франшизы прошлых лет зрители хотели бы вернуть на экраны. Оказывается, что легендарная трилогия Роберта Земекиса "Назад в будущее" заняла первое место.

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мюзикл Назад в будущее Роберт Земекис Кристофер Ллойд
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