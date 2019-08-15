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Назван актерский состав масштабного проекта Amazon "Колесо времени"

В проекте сыграют как известные актеры, так и начинающие артисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Колесо времени
Колесо времени
Фото: YouTube

Компания Amazon, которая снимает сериал "Властелин колец" за баснословные деньги, огласила актерский каст на экранизацию книги "Колесо времени". Кроме Розамунды Пайк, в проекте участвуют: Джош Страдовски, Маркус Ратерфорд, Зои Робинс, Маделейн Мэйден, Барни Харрис и другие, сообщает The Variety.

Смотрите видео о трендах на сериалы:

Можно проследить аналогию с "Игрой престолов" от HBO. Например, в цикле "Колеса времени" от писателя Роберта Джордана вышло 11 книг, а после его смерти в 2007 году цикл продлился тремя книгами от Брендона Сендерсона. Кроме того, "Колесо времени" - это тоже фэнтези со своим миром.

Стоит отметить, что "Колесо времени" пытались запустить еще при жизни Роберта Джордана, но дальше пилотного эпизода идея не переходила. Шоураннером и эксклюзивным продюссером сейчас выступает Рейф Джадкинс.

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Amazon владеет стриминговым сервисом Prime Video, где и будет показывать сериал. 

Напомним, ранее в сети появился первый официальный трейлер к сериалу "Современная любовь" (Modern Love), одну из главных ролей в котором исполнила Энн Хэтэуэй. Ролик опубликовали представители Amazon Prime.

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сериал Amazon HBO Колесо времени
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