Назван фильм, который поедет на "Оскар" от Украины

Фильм Сергея Лозницы решено выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Кадр из фильма "Донбасс"

Украинский фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" решено выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такое решение принял Украинский оскаровский комитет, сообщается на странице комитета в соцсети.

Отметим, что сценарий ленты основан на документальных материалах и рассказывает о событиях на Востоке Украины. Это драматический фильм 2018 года, который создавался в копродукции Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии.

Премьера фильма состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном кинофестивале, где в рамках программы "Особый взгляд" лента получила приз за режиссуру.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе. "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке начали регулярно присуждать с 1953 года.

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В прошлом году Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Уровень черного" режиссера Василия Васяновича, рассказывающий о черной полосе в жизни свадебного фотографа. Статуэтка же досталась фильму "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

Напомним, за возможность представлять Украину на премии "Оскар 2019" соревновались 6 фильмов – "Брама" (режиссер Владимир Тихий), "Вулкан" (Роман Бондарчук), "Донбасс" (Сергей Лозница), "Киборги" (Ахтем Сеитаблаев), "Когда падают деревья" (Марыся Никитюк) и "Миф" покойного режиссера Леонида Кантора.