Назван фильм с лучшими спецэффектами

Прошла церемония награждения премии VES Awards

"Мстители: Война бесконечности" Фото: YouTube

Супергеройские блокбастеры "Мстители: Война бесконечности" и "Человек-паук: Через вселенные" стали фильмами с лучшими спецэффектами на 17-й ежегодной премии VES Awards, пишет Deadline.

Специалисты по визуальным эффектам присудили каждой из этих картин по четыре награды. Кроме этого, двух премий удостоился боевик Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

Также за лучшие вспомогательные визуальные эффекты отметили фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне".

Стоит отметить, что премия VES Awards была учреждена в 2003 году. Победители выбираются путем голосования судей-добровольцев.

Напомним, популярный фэнтези-сериал производства НВО "Игра престолов" стал триумфатором церемонии в прошлом – 2018 году.

Фильм "Планета обезьян: Революция" и мультфильм "Город героев" стали триумфаторами премии Сообщества визуальных эффектов (VES Awards) в 2015 году.

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