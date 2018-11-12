Назван лучший фильм 2018 года

В Санта-Монике состоялась 44-я церемония вручения премии People's Choice Awards

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

В воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике состоялась 44-я по счету церемония вручения премии People's Choice Awards. Статуэтки вручают деятелям шоу-бизнеса, кино и телевидения, которых методом голосования в интернете выбирают обычные люди. Лучшим фильмом признали "Мстителей: Войну бесконечности", пишет ENews.

Стоит отметить, что "Мстители: Война бесконечности" завоевали больше всего призов – в трех номинациях. Самым драматичным фильмом оказалась эротическая лента "Пятьдесят оттенков свободы".

Полный список победителей в ключевых номинациях премии выглядит так:

Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"

Актриса года: Скарлетт Йоханссон – "Мстители: Война бесконечности"

Актер года: Чедвик Боузман – "Черная Пантера"

Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"

Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира – "Черная Пантера"

Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"

Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"

Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти – "Душа компании"

Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"

Комедийный сериал года: "Оранжевый – хит сезона"

Сериал года: "Сумеречные охотники"

Напомним, недавно кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". "Мстители: Война бесконечности" также попали в этот перечень.