Назван лучший фильм 2018 года
В Санта-Монике состоялась 44-я церемония вручения премии People's Choice Awards
В воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике состоялась 44-я по счету церемония вручения премии People's Choice Awards. Статуэтки вручают деятелям шоу-бизнеса, кино и телевидения, которых методом голосования в интернете выбирают обычные люди. Лучшим фильмом признали "Мстителей: Войну бесконечности", пишет ENews.
Стоит отметить, что "Мстители: Война бесконечности" завоевали больше всего призов – в трех номинациях. Самым драматичным фильмом оказалась эротическая лента "Пятьдесят оттенков свободы".
Полный список победителей в ключевых номинациях премии выглядит так:
Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"
Актриса года: Скарлетт Йоханссон – "Мстители: Война бесконечности"
Актер года: Чедвик Боузман – "Черная Пантера"
Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"
Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира – "Черная Пантера"
Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"
Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"
Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти – "Душа компании"
Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"
Комедийный сериал года: "Оранжевый – хит сезона"
Сериал года: "Сумеречные охотники"
Напомним, недавно кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". "Мстители: Война бесконечности" также попали в этот перечень.