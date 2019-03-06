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Назван лучший украинский альбом 2018 года

Альбом ONUKA под названием MOZAЇKA признан лучшим за 2018 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:29
ONUKA
ONUKA
Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская певица ONUKA, которая поделилась с поклонниками архивной фотографией, с ее пластинкой MOZAЇKA стала обладательницей премии APrize-2019. Так, жюри ежегодной музыкальной премии назвало лучший украинский  альбом года. Об этом отмечается на сайте премии.

По словам идеолога ONUKA Наты Жижченко, MOZAЇKA – это история про череду удивительных совпадений, стечений обстоятельств и символов".

MOZAЇKA – цельное полотно, собранное из сотен мелких деталей и фрагментов. В каком-то смысле, это альбом-приквел, дающий полное представление о том, как устроена Вселенная ONUKA и, вместе с тем, объясняющий, почему эта Вселенная устроена именно так.

В этом году жюри выбирало лучший альбом из 243 пластинок, выпущенных в прошедшем 2018 году. Из них в начале были отобраны 47, после чего был объявлен шорт-лист, включивший лишь десять альбомов.

Торжественную церемонию награждения провели в МК Music Space – одной из столичных концертных площадок. Также были вручены специальные призы, обладателями которых стали группа Курс Валuт за альбом с ярко выраженной социальной лирикой и Юрий Середин за лучший джазовый альбом. Учредителем премии является радио "Аристократы".

Напомним, 1 декабря 2018 года, в киевском Дворце спорта отгремела третья по счету церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

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Источник: Сегодня
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