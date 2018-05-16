Назван персонаж, который скорее всего погибнет в финале "Игры престолов"

Разработан алгоритм, по которому определили, кто погибнет в сериале

Кадр из сериала "Игра престолов"

Все больше слухов ходит вокруг финала сериала "Игра престолов". Вот, например, бостонский ученый и сотрудник DataRobot Тейлор Ларкин определил, кто из героев имеет наибольшие шансы погибнуть в финале.

Для этого он разработал алгоритм, проанализировав свыше двух тысяч живых и погибших персонажей серии романов Песнь Льда и Огня. Он исследовал характеристики героя, включая их пол, возраст, статус, а также случаи гибели их близких или родственников.

Согласно результатам, наибольшие шансы умереть имеет Дейенерис Таргариен. Вероятность составляет 83,77 процентов. Наименьшие шансы – у Джендри. Всего 39,87 процентов.

Вероятность смерти персонажей "Игры престолов" в финале:

Дейенерис Таргариен — 83.77% Джейме Ланнистер — 72.91% Тирион Ланнистер — 70.76% Бран Старк — 66.02% Серсея Ланнистер — 60.39% Джон Сноу — 58.99% Эурон Грейджой — 54.95% Санса Старк — 50.28% Арья Старк — 49.04% Джендри — 39.87%

Напомним, Джо Демпси, которого поклонники "Игры престолов" знают по роли Джендри, решил подлить масла в огонь слухов вокруг финального сезона, заявив, что зрителей ждет "абсолютно неожиданная" концовка.