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Названа дата начала съемок новой "Матрицы"

В новом фильме не будет Киану Ривза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
"Матрица"
"Матрица"
Фото: YouTube

Слухи о том, что трилогия "Матрица" от сестер Вачовски получит вторую жизнь, ходили давно. Однако теперь по информации, предоставленной сайтом Discussing Film, подготовка к съемкам уже началась. Сами же съемки новой "Матрицы" запланированы на 2020-й год.

Смотрите видео о том, как режиссеры фильма "Матрица" братья Вачовски стали сестрами:

Судя по заявлениям инсайдера, сценарий к новой фантастической картине написал Зак Пенн, а на главную роль планируют пригласить актера Майкла Б. Джордана, сыгравшего плохого парня в "Черной пантере". Однако, какие-либо сюжетные подробности отсутствуют.

Напомним, ранее стало известно, что главного персонажа в трилогии "Матрица" – Нео, могла сыграть женщина. Более того, известно даже имя актрисы – Сандра Буллок. Впрочем, график актрисы не позволил ей принять участие в съемках, и сама она не была заинтересована в этом проекте. 

Отметим, что несколько лет назад Киану Ривз (сыграл Нео – ред.) неожиданно поделился со своими поклонниками замечательной новостью: актер рассказал, что у культовой трилогии "Матрица" появятся четвертая и пятая части.

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Источник: Сегодня
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