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Названа дата выхода фильма "Черная пантера 2"

К своим ролям должен вернуться оригинальный актерский состав

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
"Черная пантера"
"Черная пантера"
Фото: YouTube

Студия Marvel на Comic-Con в Сан-Диего в прошлом месяце сделала просто нереальные анонсы своих новых проектов. Однако тогда ничего не было сказано о продолжении нашумевшего успешного блокбастера "Черная пантера".

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

А на днях, на D23 Expo студия Marvel приготовила большой сюрприз для фанатов, сообщив дату выхода фильма. "Черная пантера 2" выйдет на широкие экраны 6 мая 2022 года.

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Фильм "Черная пантера" является одним из самых кассовых фильмов во вселенной Marvel. Сборы картины составили более 700 миллионов долларов на территории США, а общий заработок перевалил за 1,3 миллиард долларов.

Напомним, исполнительница роли королевы Рамонды Анджела Бассетт рассказала изданию Entertainment Tonight, что Майкл Б. Джордан вернется к своей роли в сиквеле кинокомикса. Актриса отметила, что в съемках сиквела примет участие весь актерский состав предыдущего фильма, включая Майкла Б. Джордана. 

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