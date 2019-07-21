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Названа дата выхода фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон

Marvel Studios объявила официальную дату релиза фильма о советской шпионке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Названа дата выхода фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон
Названа дата выхода фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон
Фото: YouTube

На Comic Con в Сан-Диего представители Marvel Studios объявили официальную дату премьеры сольного фильма о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В предстоящем фильме также появятся звезда "Очень странных дел" Дэвид Харбор и британка Флоренс Пью.

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Как стало известно, фильм "Черная Вдова" выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Ранее предполагалось, что "сольник" о Наташе Романовой зрителям покажут не ранее 2021 года. 

Marvel Studios объявила официальную дату релиза "Черной вдовы"
Marvel Studios объявила официальную дату релиза "Черной вдовы"
Фото: instagram.com/marvel

Так, режиссером картины станет Кейт Шартланд. Слухи о том, что британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в предстоящем экшене также подтвердились – она примет участие в работе над картиной. К касту "Черной Вдовы" присоединятся также Дэвид Харбор, который предстанет в образе Красного Стража, O. T. Fagbenle и Рэйчел Вайс.

Напомним, что персонаж Скарлетт Йоханссон трагично погибла в фильме "Мстители: Финал". Таким образом, события, которые нам покажут в предстоящем фильме, станут приквелом.

Ранее сообщалось, что студия Marvel выплатит Скарлетт Йоханссон рекордный гонорар за участие в сольном фильме, посвященном Черной вдове. Речь может идти о сумме в 25 миллионов долларов.

Мы также писали, что Сальма Хайек присоединилась к актерскому касту кинокомикса "Вечные".

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