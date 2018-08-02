Названа дата выхода "Мстителей 4"
Премьера "Мстителей 4" в кинотеатрах была намечена на 3 мая 2019 года
После громкой премьеры и успешного проката "Мстителей 3" все в предвкушении выхода четвертой части о супергероях. Как рассказал один из актеров фильма Крис Хемсворт, финал будет шокирующим, а сам фильм может стать поворотным моментов в киновселенной Marvel. Появилась новая информация о предстоящей премьере. Дело в том, что премьера "Мстителей 4" в кинотеатрах была намечена на 3 мая 2019 года.
На днях в сети появился официальный список кинофильмов, которые в 2019 году будут выпущены в формате IMAX, и вместе с названиями в этом списке указан и месяц премьеры. Напротив "Мстителей 4" значится апрель – а не май.
Конечно, до весны 2019 еще достаточно далеко, однако есть подозрения, что всеми силами придется избегать спойлеров.
Вот как выглядит список фильмов, которые выйдут в IMAX в 2019 году:
- "К звездам" (январь)
- "Стекло" (январь)
- "Тёмный Феникс" (февраль)
- "Как приручить дракона 3" (февраль)
- "Капитан Марвел" (март)
- "Шазам" (апрель)
- "Мстители 4" (апрель)
- "Годзилла 2: Король монстров" (май)
- "История игрушек 4" (июнь)
- "Человек-паук: Вдали от дома" (июль)
- "Король Лев" (июль)
- "Новые мутанты" (август)
- "Артемис Фаул" (август)
- "Оно. Часть вторая" (сентябрь)
- "Чудо-женщина 2" (ноябрь)
- "Холодное сердце 2" (ноябрь)
- "Звездные войны: Эпизод 9" (декабрь)
Напомним, недавно стало известно, что актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, подтвердил свое появление в четвертых "Мстителях".