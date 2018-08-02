Названа дата выхода "Мстителей 4"

Премьера "Мстителей 4" в кинотеатрах была намечена на 3 мая 2019 года

Исполнители главных ролей в "Мстителях 4". Фото: Instagram / robertdowneyjr

После громкой премьеры и успешного проката "Мстителей 3" все в предвкушении выхода четвертой части о супергероях. Как рассказал один из актеров фильма Крис Хемсворт, финал будет шокирующим, а сам фильм может стать поворотным моментов в киновселенной Marvel. Появилась новая информация о предстоящей премьере. Дело в том, что премьера "Мстителей 4" в кинотеатрах была намечена на 3 мая 2019 года.

На днях в сети появился официальный список кинофильмов, которые в 2019 году будут выпущены в формате IMAX, и вместе с названиями в этом списке указан и месяц премьеры. Напротив "Мстителей 4" значится апрель – а не май.

Конечно, до весны 2019 еще достаточно далеко, однако есть подозрения, что всеми силами придется избегать спойлеров.

Вот как выглядит список фильмов, которые выйдут в IMAX в 2019 году:

"К звездам" (январь)

"Стекло" (январь)

"Тёмный Феникс" (февраль)

"Как приручить дракона 3" (февраль)

"Капитан Марвел" (март)

"Шазам" (апрель)

"Мстители 4" (апрель)

"Годзилла 2: Король монстров" (май)

"История игрушек 4" (июнь)

"Человек-паук: Вдали от дома" (июль)

"Король Лев" (июль)

"Новые мутанты" (август)

"Артемис Фаул" (август)

"Оно. Часть вторая" (сентябрь)

"Чудо-женщина 2" (ноябрь)

"Холодное сердце 2" (ноябрь)

"Звездные войны: Эпизод 9" (декабрь)

Напомним, недавно стало известно, что актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, подтвердил свое появление в четвертых "Мстителях".