Названа первая актриса спин-оффа "Игры престолов"

Ее роль создатели проекта пока не разглашают

Наоми Уоттс. Фото: Getty

Недавно канал HBO сообщил о пяти потенциальных спин-оффах своего фэнтезийного проекта "Игра престолов", однако лишь один из них получил зеленый свет, над которым работает сценарист Джейн Голдман.

Теперь появились первые подробности предстоящего проекта. Телеканал HBO назвал первую актрису будущего спин-оффа – 50-летнюю Наоми Уоттс, пишет The Hollywood Reporter.

Это первая актриса, которая была официально включена в актерский состав приквела. Однако ее роль создатели проекта пока не разглашают. Представители канала туманно заявили, что ее героиня будет "харизматичной светской львицей, скрывающей темный секрет".

Кроме того, американский писатель Джордж Мартин озвучил название будущего приквела – "Долгая ночь".

Напомним, программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что съемки нового проекта стартуют уже в январе 2019 года. Действие предыстории развернется за тысячу лет до событий "Игры престолов". По словам создателей, мы узнаем "ужасающие секреты истории Вестероса, истинное происхождение белых ходоков, тайны Востока и легенду дома Старков".

Ранее сообщалось, что по "Игре престолов" снимут еще пять спин-оффов.