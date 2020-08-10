Названа тройка лучших актеров, которые сыграли Джеймса Бонда

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Джеймс Бонд – один из самых узнаваемых и популярных киноперсонажей. За многие десятилетия в "Бондиане" роль секретного агента сыграли разные актеры.

Пока выход нового фильма о Джеймсе Бонде был перенесен из-за коронавируса, издание Radio Times решило провести опрос среди 14 тысяч британцев и узнать, кто по их мнению лучший Джеймс Бонд. В голосовании приняли участие все актеры, сыгравшие агента 007. И в итоге была определена тройка лучших.

Третье место в рейтинге занял знаменитый актер Пирс Броснан, который сыграл Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрёт никогда", "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас".

Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда Фото: mgm.com

Второе место занял Тимоти Далтон, за которого проголосовало 32%. Тимоти Далтон сыграл роль Джеймса Бонда в фильмах "Лицензия на убийство" (1989) и Искры из глаз (1987). После него роль Бонда перешла к Пирсу Броснану.

Тимоти Далтон в роли Джеймса Бонда Фото: mgm.com

И первое место по версии британцев занял Шон Коннери. За него проголосовало 32%. Именно роль секретного агента Джеймса Бонда принесла Шону Коннери мировую славу и успех. Он сыграл Джеймса Бонда в таких кинолентах: "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живёшь только дважды" (1967), "Бриллианты навсегда" (1971) и "Никогда не говори "никогда" (1983). Сейчас Шону Коннери 89 лет.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда Фото: mgm.com

Ранее мы сообщали, что 67-летний звезда "Джеймса Бонда" Пирс Броснан сыграет в фантастическом триллере "Молодость".

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